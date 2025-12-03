Empolese Valdelsa contro le discriminazioni: rinnovata l'adesione alla Rete RE.A.DY

La Rete RE.A.DY è la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

Alla rete hanno aderito gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa e in questi giorni ogni amministrazione ha portato per l'approvazione un Protocollo che rinnova la collaborazione fino al 2026 incluso e al suo interno propone una progettazione comune per le iniziative realizzate con le risorse destinate ai Comuni da parte della Regione in sostegno della Rete. Per questo Protocollo, il Comune di Empoli è capofila.

Le assessore e consigliere delegate ai diritti civili, alle pari opportunità e alle politiche di genere degli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa dichiarano: "Siamo liete di annunciare l’importante progetto in collaborazione finalizzato alla promozione di azioni di sensibilizzazione/informazione nel contrasto a discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, di rilevazione/elaborazione a livello locale dei dati relativi alle discriminazioni per migliorare la conoscenza del fenomeno, nonché di promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali).

Il progetto, promosso nell’ambito della Rete RE.A.DY, coinvolge gli 11 Comuni dell’Empolese-Valdelsa in un percorso condiviso per contrastare le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere. L'obiettivo è quello di realizzare una mappatura territoriale, ma anche campagne di sensibilizzazione, azioni diffuse nel territorio, formazioni professionali e l’avvio di uno sportello territoriale.

Per realizzarlo, il Comune di Empoli, ente capofila del progetto, ha pubblicato un avviso consultabile al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-selezione-progetti-e-assegnazione-contributo-ad-azioni-di-sensibilizzazione-informazione-nel-contrasto-a-discriminazioni

L’avviso pubblico ha il fine di cercare partner per realizzare gli obiettivi per la selezione di progetti ed assegnazione di un contributo ad azioni di sensibilizzazione/informazione nel contrasto a discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, nonché di promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+

Siamo estremamente soddisfatte - proseguono le assessore e le consigliere - del percorso di proficua collaborazione portato avanti in questi mesi: la volontà di costruire un progetto che coinvolgesse tutti gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa ci ha portato ad un protocollo d’intesa in cui un importante numero di risorse è stato messo a disposizione da tutti i Comuni, nessuno escluso, ai fini della costruzione di un progetto che avrà certamente un impatto effettivo sul nostro territorio. Mettere a sistema le risorse ci consentirà di svolgere un’importante azione di contrasto alle discriminazioni e di sensibilizzazione verso le tematiche legate ai diritti delle persone LGBTQIA+.

Speriamo e siamo fiduciose che questo metodo di collaborazione e di integrazione delle risorse possa rappresentare un modello per le azioni future, soprattutto su tematiche importanti sulle quali è fondamentale agire come un unico grande territorio. Ringraziamo tutte le Sindache e i Sindaci degli 11 Comuni che ci hanno supportato in questo percorso, nonché gli uffici che si sono messi a disposizione per la realizzazione del progetto".

Fonte: Ufficio stampa