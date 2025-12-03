Empoli, presepi da materiali di recupero in mostra alla chiesa di Fontanella

Presepi da materiali di recupero in mostra alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Fontanella. Dalla natività ospitata dentro al monitor di un computer di vecchia generazione ad altre creazioni, l'esposizione aprirà sabato 6 dicembre e sarà possibile visitare i presepi fino al 3 gennaio, tutti i sabati dalle 16 alle 17.

A realizzarli è Maurizio Agnorelli che da circa quattro anni, in seguito alla pensione, si dedica a questa passione che ora si prepara ad essere condivisa con il pubblico. Quest'anno infatti, spiega ancora l'autore, don Gaetano Risicato ha concesso la sala del teatro parrocchiale per la mostra.

Durante giorni e orari di apertura Agnorelli sarà presente per spiegare ai visitatori di tutte le età come sono nati i presepi e quali materiali sono stati utilizzati. L'ingresso è libero e gratuito e, chi vorrà, potrà lasciare un'offerta per contribuire al restauro della chiesa.