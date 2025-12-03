Firenze, 15 mila euro di gioielli recuperati: denunciato un minorenne

Denunciato un minorenne in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per concorso in truffa, dopo essere stato trovato in possesso di gioielli del valore di circa 15 mila euro.

La polizia riferisce di aver notato il giovane alla stazione di Santa Maria Novella, da solo e con una pesante busta in mano, che cercava di nasconderla tra le gambe mentre si guardava intorno. Alla richiesta degli agenti se avesse bisogno di aiuto, il ragazzo ha risposto confusamente di dover partire subito per Napoli.

Insospettiti dal comportamento e dal peso della busta, gli agenti hanno deciso di controllarne il contenuto, scoprendo numerosi gioielli - anelli, bracciali e collane - molti dei quali ancora custoditi in confezioni con il marchio di una stessa gioielleria. Questo dettaglio ha permesso di rintracciare rapidamente le vittime.

Si tratta di una coppia di cinquantenni, contattata telefonicamente da un sedicente ufficiale delle forze dell’ordine, che li aveva informati di un presunto utilizzo illecito della targa dell’auto del marito per una rapina, invitandoli a recarsi presso un ufficio per effettuare la denuncia. Mentre il marito si allontanava, la donna è stata convinta a collaborare, raccogliendo tutti i gioielli presenti in casa e stilando un elenco dettagliato su richiesta del truffatore, che si sarebbe poi presentato come un delegato del tribunale per ritirarli.

I gioielli consegnati dalla donna sono stati successivamente recuperati dalla Polizia Ferroviaria e il minorenne è stato denunciato.

