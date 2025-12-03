Firenze, 15 mila euro di gioielli recuperati: denunciato un minorenne

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il ragazzo è stato sorpreso alla stazione di Santa Maria Novella con una busta piena di gioielli

Denunciato un minorenne in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per concorso in truffa, dopo essere stato trovato in possesso di gioielli del valore di circa 15 mila euro.

La polizia riferisce di aver notato il giovane alla stazione di Santa Maria Novella, da solo e con una pesante busta in mano, che cercava di nasconderla tra le gambe mentre si guardava intorno. Alla richiesta degli agenti se avesse bisogno di aiuto, il ragazzo ha risposto confusamente di dover partire subito per Napoli.

Insospettiti dal comportamento e dal peso della busta, gli agenti hanno deciso di controllarne il contenuto, scoprendo numerosi gioielli - anelli, bracciali e collane - molti dei quali ancora custoditi in confezioni con il marchio di una stessa gioielleria. Questo dettaglio ha permesso di rintracciare rapidamente le vittime.

Si tratta di una coppia di cinquantenni, contattata telefonicamente da un sedicente ufficiale delle forze dell’ordine, che li aveva informati di un presunto utilizzo illecito della targa dell’auto del marito per una rapina, invitandoli a recarsi presso un ufficio per effettuare la denuncia. Mentre il marito si allontanava, la donna è stata convinta a collaborare, raccogliendo tutti i gioielli presenti in casa e stilando un elenco dettagliato su richiesta del truffatore, che si sarebbe poi presentato come un delegato del tribunale per ritirarli.

I gioielli consegnati dalla donna sono stati successivamente recuperati dalla Polizia Ferroviaria e il minorenne è stato denunciato.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
3 Dicembre 2025

Gioielli per 15mila euro trovati nella borsa di un minorenne alla stazione

Un giovane truffatore, minorenne, è stato trovato in possesso di gioielli dal valore di 15.000 euro ed è stato denunciato dalla polfer a Firenze. Era a Santa Maria Novella con [...]

Toscana
Cronaca
2 Dicembre 2025

Sicurezza, due giorni di formazione a Firenze con la polizia stradale

Si sono conclusi due giorni di aggiornamento professionale che hanno visto nel capoluogo toscano un vero e proprio laboratorio della sicurezza stradale. Nelle giornate del 25 e 26 novembre 2025, [...]

Firenze
Cronaca
2 Dicembre 2025

Cittadinanza onoraria ad Albanese, Firenze dice no. Funaro: "Non opportuno"

La sindaca ha motivato la scelta sottolineando come, secondo la sua valutazione, Albanese abbia in più occasioni mandato messaggi "che portano a dividere più che unire nella comune causa a [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina