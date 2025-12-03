Gioielli per 15mila euro trovati nella borsa di un minorenne alla stazione

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un giovane truffatore, minorenne, è stato trovato in possesso di gioielli dal valore di 15.000 euro ed è stato denunciato dalla polfer a Firenze. Era a Santa Maria Novella con una pesante busta in mano, che ha provato a nascondere tra le gambe alla vista degli agenti. Fermato, ha dichiarato di dover partire verso Napoli.

Insospettiti dall’evidente peso della borsa e dal comportamento, gli agenti hanno chiesto di vedere il contenuto. Nascosti tra un giubbotto, anelli, bracciali e collane molti custoditi in contenitori riportanti indicazioni di una medesima gioielleria, un particolare che ha fatto risalire ai proprietari.

Le vittime, una coppia di cinquantenni, sono stati raggiunti da più telefonate in cui un sedicente ufficiale delle forze dell’ordine li informava che la targa dell’auto intestata al marito era stata clonata e utilizzata per consumare una rapina invitandolo a recarsi urgentemente presso un non vicinissimo ufficio per la denuncia e gli accertamenti investigativi.

La moglie ha racimolato tutto l’oro che aveva in casa di cui stilava, come richiesto, un dettagliato elenco al fine di consegnarlo ad un delegato del tribunale che da lì a poco l’avrebbe raggiunta a casa. Effettivamente dopo poco si presentava alla signora un giovane che ritirava tutti i gioielli poi dalla signora, riconosciuti in quelli recuperati dalla polfer di Firenze.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
2 Dicembre 2025

Sicurezza, due giorni di formazione a Firenze con la polizia stradale

Si sono conclusi due giorni di aggiornamento professionale che hanno visto nel capoluogo toscano un vero e proprio laboratorio della sicurezza stradale. Nelle giornate del 25 e 26 novembre 2025, [...]

Firenze
Cronaca
2 Dicembre 2025

Cittadinanza onoraria ad Albanese, Firenze dice no. Funaro: "Non opportuno"

La sindaca ha motivato la scelta sottolineando come, secondo la sua valutazione, Albanese abbia in più occasioni mandato messaggi "che portano a dividere più che unire nella comune causa a [...]

Firenze
Cronaca
2 Dicembre 2025

Farmacista aggredita a Firenze dopo aver rifiutato un rimborso

Una farmacista è stata aggredita in una farmacia a Firenze, in via Don Minzoni. Una persona avrebbe preteso il rimborso di una confezione di latte in polvere, la farmacista si [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina