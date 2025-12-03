Il 'Senza Zaino' arriva anche all'asilo di Serravalle

Un'inaugurazione per celebrare il progetto Senza Zaino alla scuola d'infanzia 'Il Girotondo' di Serravalle a Empoli, attivo dallo scorso anno scolastico nel plesso di via Adda.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora alla Scuola e all'Infanzia Maria Grazia Pasqualetti e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Empoli Est Marco Venturini.

Erano presenti anche le insegnanti, il personale scolastico e i genitori giunti per questa mattina di festa.

Ogni bambina e ogni bambino ha ricevuto la coccarda dell'inaugurazione ed è stato un momento di festa per celebrare i giorni di scuola come occasione per stare bene insieme, divertendosi e imparando con un modo innovativo come quello del Senza Zaino.

COS'È IL SENZA ZAINO - Sono 7 le scuole interessate per questo anno scolastico. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano, scuola secondaria Vanghetti con 1 sezione. Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola primaria di Cascine e Avane.

Il movimento Senza Zaino opera per rendere la scuola una comunità accogliente, uno spazio ospitale, un luogo della responsabilità collettiva. Le scuole Senza Zaino hanno l’ambizione di offrire un percorso educativo che accompagni la crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi all’altezza delle grandi sfide dell’umanità. Secondo i tre valori guida: la responsabilità, l’ospitalità e la comunità.

OSPITALITÀ - intesa come un atteggiamento di accoglienza diffuso e costante, permea ogni aspetto della nostra filosofia educativa. Le nostre scuole sono progettate per essere accoglienti e stimolanti, le aule e gli spazi comuni sono arredati per promuovere benessere, collaborazione e socializzazione, ogni dettaglio è studiato per creare un’atmosfera serena e invitante.

RESPONSABILITÀ - Promuoviamo l’autonomia e la consapevolezza negli studenti, incoraggiandoli a prendersi cura del proprio apprendimento e dell’ambiente che li circonda.

Ciascuno è protagonista del proprio percorso educativo, imparando a gestire il tempo, le risorse e le attività quotidiane con senso di responsabilità. In “Senza Zaino”, crediamo che educare alla responsabilità significhi anche insegnare il rispetto per gli altri e per l’ambiente.

COMUNITÀ - La scuola è vista come una comunità di apprendimento dove studenti, insegnanti e famiglie collaborano per il benessere e la crescita di tutti.

Promuoviamo la collaborazione e l’interazione, creando un ambiente di supporto reciproco. Le aule aperte e gli spazi condivisi favoriscono l’integrazione e il senso di appartenenza, rendendo ogni membro parte attiva e preziosa della comunità scolastica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa