In pediatria a Empoli il racconto 'Il piccolo Babbo Natale'

Si è aperto ieri, nella Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, il ciclo “Storie di Natale in musica” - realizzato in collaborazione con Le Antiche Mura - con il primo appuntamento dedicato al racconto “Il piccolo Babbo Natale”. Un avvio semplice e partecipato, che ha portato nel reparto un momento di ascolto e musica pensato per i bambini ricoverati e per le loro famiglie.

L’iniziativa proseguirà per tutto il mese, ogni martedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30, nella ludoteca della Pediatria. Il 9 dicembre sarà la volta di “Bastoncino”, il 16 dicembre toccherà alla storia de “La piccola renna”, il 23 dicembre ci sarà “Christmas Carol” e il 30 dicembre il ciclo si chiuderà con “Lo Schiaccianoci”.

A guidare ogni incontro è Francesca Bianconi, musicista e musicoterapista, che unisce lettura ad alta voce, suoni dal vivo e attività semplici per coinvolgere grandi e piccoli.

«Nel periodo delle feste, il ricovero può pesare di più sui bambini e su chi li accompagna. Occasioni come questa aiutano a rendere il reparto un luogo un po’ più vicino alla loro quotidianità. La musica e le storie creano un clima che sostiene il percorso di cura e lo rende più umano», sottolinea il professor Roberto Bernardini, direttore della Pediatria.

La direttrice dell’ospedale, Francesca Bellini, richiama invece il valore di queste iniziative per la vita del reparto: «Questi momenti hanno un impatto reale sul benessere dei piccoli pazienti e delle famiglie. L’ospedale li sostiene perché contribuiscono a creare un ambiente più accogliente, fatto non solo di assistenza clinica ma anche di attenzione alle persone».

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

