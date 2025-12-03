La Regione Toscana sospende accorpamenti scolastici, la Cgil: "Ora tavolo permanente con scuole, sindacati e istituzioni"

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

La Flc Cgil Toscana esprime apprezzamento per la scelta della Giunta regionale di sospendere gli accorpamenti degli istituti d’istruzione previsti per l’anno scolastico 2026-2027, che era una delle nostre richieste.

La delibera regionale del 1° dicembre scorso, tuttavia, ha approvato il piano di dimensionamento regionale imposto dall’attuale governo. In questo modo 16 scuole potrebbero essere accorpate se fossero rigettati i ricorsi della regione alla Corte Costituzionale e al Capo dello Stato, ai quali si è aggiunto quello ad adiuvandum della Flc Cgil Toscana.
Tuttavia, in una lettera pubblica dei delegati sindacali delle scuole coinvolte nell’accorpamento, oltre alla sospensione del dimensionamento, avevamo fatto delle richieste che reiteriamo: un tavolo permanente di confronto tra i vertici regionali, le rappresentanze di lavoratori e lavoratrici, le rappresentanze studentesche delle scuole coinvolte, le organizzazioni sindacali, i dirigenti scolastici e i comuni, per elaborare sia proposte alternative agli accorpamenti imposti dall’alto, sia percorsi condivisi in modo da tutelare la democrazia interna, la qualità della didattica e il diritto allo studio diffuso.

Il Segretario generale Flc Cgil Toscana Pasquale Cuomo

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
3 Dicembre 2025

Transizione ecologica nella ristorazione, il 4 dicembre apre bando per imprese e agriturismi

Apre domani, giovedì 4 dicembre 2025, il bando finalizzato a sostenere gli operatori del settore della ristorazione nel percorso di transizione ecologica e di valorizzazione della qualità e della tradizione alimentare. [...]

Toscana
Economia e Lavoro
3 Dicembre 2025

Conciliazioni controversie servizio rifiuti, Federconsumatori: "Alia non partecipa". La risposta: "Avviati adeguamenti"

"Federconsumatori rileva con preoccupazione la mancata partecipazione del gestore Alia alle procedure di conciliazione attivate dagli utenti per controversie sul servizio rifiuti". Così in una nota Federconsumatori Toscana che afferma [...]

Toscana
Economia e Lavoro
2 Dicembre 2025

Nuova Solmine subentra a Venator da gennaio, in salvo 200 posti di lavoro

Va verso una soluzione positiva la crisi della Venator, storico insediamento produttivo di Scarlino (Grosseto), unico in Italia a produrre biossido di titanio. Dal tavolo che si è concluso oggi [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina