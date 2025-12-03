Laboratori e gusto, il Natale arriva al Mercato Centrale di Firenze

Laboratori di letterine, ghirlande colorate, luci, degustazioni e musica: torna il Natale al Mercato Centrale Firenze, che presenta il calendario di iniziative 2025, un mese di appuntamenti pensati per gli spazi del Mercato in un luogo vivo, accogliente e aperto alla città.

Per il Mercato Centrale Firenze, la programmazione di quest’anno si inserisce nell'idea di “una sola voce, tante piazze”, che interessa tutte le sedi di Firenze, Torino, Roma e Milano, con l’obiettivo di proporre in ogni città un Natale riconoscibile, coerente e capace di valorizzare gli artigiani del gusto e il pubblico che li frequenta.

Il programma si articola attorno a quattro filoni principali, artigianalità, bambini, enogastronomia e musica, e accompagnerà il pubblico per tutto il mese con laboratori, degustazioni, incontri, performance artistiche e momenti pensati per far dialogare cultura e convivialità.

Parallelamente, il Mercato Centrale Firenze rinnova la collaborazione con il Mercato Storico al piano terra. Le due realtà hanno scelto di condividere parte del percorso natalizio per rafforzare il legame con il quartiere e con la comunità di San Lorenzo, dando vita ad un calendario che unisce tradizione e contemporaneità, territorio e socialità.

Il palinsesto prende il via il 4 dicembre con una serata dedicata alle birre artigianali del Birrificio Baladin, occasione per conoscere da vicino una delle realtà più rappresentative del settore e ascoltarne storia e filosofia direttamente dai produttori.

Il 5 dicembre si svolgerà uno dei momenti più simbolici del calendario: l’accensione delle luci natalizie interne al piano terra del Mercato Storico, evento che per l’occasione proseguirà al primo piano del Mercato Centrale Firenze con un brindisi a base di panettone e prosecco. Sarà un appuntamento corale che vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio, a conferma di una collaborazione che mette al centro la comunità e la dimensione cittadina delle festività.

Il 6 dicembre sarà dedicato alle famiglie con una giornata pensata per i più piccoli, che potranno scrivere la letterina a Babbo Natale insieme a Kumi Suzuki e incontrare il loro protagonista delle feste preferito in una cornice gioiosa e accogliente.

La settimana successiva si aprirà l’11 dicembre in Terrazza Enoteca alle 18.30 con una degustazione di vini e panettoni: l'evento è gratuito. Il giorno seguente, il 12 dicembre, il Mercato Centrale Firenze proporrà un pomeriggio dedicato alla creatività con un laboratorio di ghirlande per adulti guidato da Monica di “Il Calicanto”. A seguire, alle ore 20, il Revolution Gospel Choir riempirà gli spazi del Mercato con un concerto che porterà le atmosfere delle feste nel cuore di San Lorenzo.

Il calendario prosegue sabato 13 dicembre con una degustazione del “Vino di Firenze” promossa dal Consorzio del Chianti Colli Fiorentini che si terrà al piano terra dello Storico Mercato Centrale. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 e offrirà ai visitatori un calice di vino di Firenze in assaggio gratuito.

Il percorso entrerà poi nella sua fase conclusiva il 18 dicembre con un appuntamento dedicato alla cucina delle feste: nella scuola di cucina del Mercato Centrale Firenze, l'artigiano Daniele Meini guiderà una lezione speciale dedicata ai sapori e alle preparazioni del periodo natalizio.

Il 20 dicembre il protagonista sarà nuovamente il pubblico più giovane, con un incontro speciale con Babbo Natale, sia al piano terra che al primo piano del Mercato, che si terrà nella mattina, alle ore 10, in collaborazione con l’Associazione Toscana Tumori, presente con i propri volontari in un momento che unisce festa, partecipazione e solidarietà.

Il 21 dicembre una performance musicale di grande suggestione: la soprano Beatriz Oyarzabal si esibirà a partire dalle ore 11 in un concerto diffuso che coinvolgerà sia il piano terra del Mercato Storico sia il primo piano del Mercato Centrale Firenze, creando un ponte simbolico tra i due spazi e portando nel quartiere un momento di eleganza e atmosfera.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre, ogni domenica il piano terra dello Storico Mercato Centrale resterà aperto per la spesa di Natale.

Mercato Centrale. Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.

Fonte: Mercato Centrale Firenze

