Firenze Rocks 2026: in concerto Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure

Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12, 13 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Protagonisti di un’edizione che si preannuncia memorabile, tre nomi d’eccezione: Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure.

Ad aprire il festival venerdì 12 giugno sarà Lenny Kravitz, per la prima volta assoluta sul palco di Firenze Rocks. Artista poliedrico, autore e produttore, tra i più iconici degli ultimi decenni, Kravitz ha saputo distillare rock ‘n’ roll soul e funk in un linguaggio unico capace di attraversare generi, stili e generazioni.

Sabato 13 giugno riflettori puntati su Robbie Williams, altra prima volta assoluta a Firenze Rocks. Tra le più grandi popstar della sua generazione, l’artista inglese ha ridefinito l’idea stessa di frontman ed entertainer: irriverente, emotivo, magnetico, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza totale.

Domenica 14 giugno chiuderanno il festival i The Cure, una delle band più influenti della storia del rock. Arrivano in Italia in un momento particolarmente felice della loro carriera recente, forti del successo di pubblico e critica dell’ultimo disco Songs of a Lost World, celebrato da uno show di lancio di 3 ore al Troxy di Londra e trasmesso gratuitamente in streaming in tutto il mondo per oltre un milione di persone.

Ad aprire una giornata che si preannuncia imperdibile, anche gli scozzesi Mogwai, pionieri del post rock globale. Insieme a loro i The Twilight Sad, tra le band più intense e amata della scena alternativa britannica e gli irlandesi Just Mustard, tra i nomi di punta della nuova scena shoegaze.

I biglietti dell’edizione 2026 e l’abbonamento per tutte le giornate del festival saranno disponibili in prevendita tramite l’app ufficiale del festival dalle ore 13:00 di giovedì 4 dicembre.

