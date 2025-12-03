loveoutloud, pomeriggio di inclusione al Centro di Aggregazione Giovanile di Sovigliana

Un pomeriggio dove imparare a comprendere gli altri, un’iniziativa che fa da occasione per accrescere maggiormente la propria educazione sessuo-affettiva, incentrato sul confronto costruttivo fra le identità di genere e la parità dei sessi.

È #loveoutloud – Voci di libertà, l’evento organizzato per sabato 6 dicembre 2025 dalle 17 nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile di Sovigliana (dietro lo skate park) in collaborazione fra il Comune di Vinci, la Consulta delle donne la Consulta giovanile del Comune e con la partecipazione di Arci Empolese Valdelsa, la Scuola di cinema ‘Anna Magnani’ di Prato, il Centro Voice Arci Valdera, Cora Impresa Sociale e il Centro Aiuto Donna Lilith.

L’evento è in linea con l’adesione convinta dell’amministrazione comunale di Vinci alla Rete Re.A.Dy., la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

“Credo fermamente che sia fondamentale dare il nostro contributo a una società più inclusiva – afferma Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere.

Per questo è indispensabile coinvolgere gli adolescenti: è necessario che loro abbiano la consapevolezza del rispetto delle scelte personali altrui, che non possono essere motivo di scherno, e soprattutto è importante far conoscere che se si vivono delle difficoltà, non siamo persone sole, ma ci sono associazioni che con competenza e professionalità sono pronte all'ascolto”.

Durante l’evento verrà proiettato “L’attesa”, il cortometraggio girato da Massimo Smuraglia fra Poggio a Caiano e Carmignano (PO).