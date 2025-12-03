Luci speciali per luoghi simbolo di San Miniato, Pisa e Montopoli grazie a Gam e Special Olympics

L’Associazione GAM ASD APS e Special Olympics Pisa, informano che, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, domani 3 dicembre 2025, verranno illuminati di rosso, a partire dalle ore 18:00, alcuni luoghi simbolici del territorio, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle realtà locali coinvolte. I siti individuati sono:

- Chiesa di San Domenico – Comune di San Miniato - con il contributo del CCN di San Miniato;

- La rotonda all’incrocio tra via Corridoni e via Gramsci, adiacente alla sede di GAM ASD APS, con il benestare dell’Azienda LA PATRIE;

- Il frontone del Palazzo delle Logge di Banchi, nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre, a Pisa.

- Torre di San Matteo – Comune di Montopoli in Val d’Arno;

L’iniziativa, parte di una campagna nazionale promossa da enti e associazioni che operano nell’ambito della disabilità, rappresenta un gesto simbolico ma fortemente significativo per promuovere consapevolezza, inclusione e rispetto verso le persone con disabilità. GAM ASD APS e Special Olympics Pisa, da anni impegnate nel territorio attraverso lo sport e attività inclusive, aderisce con convinzione alla ricorrenza e invita le Amministrazioni comunali e tutti i cittadini a contribuire alla sua diffusione.

Fonte: Gam - Ufficio stampa

