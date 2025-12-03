Montespertoli accende il Natale: un weekend di eventi, tradizione e attività per i bambini

Montespertoli entra nel vivo delle festività natalizie con un fine settimana lungo e ricco di iniziative dedicate a famiglie, bambini, associazioni e a tutta la comunità. Tornano i mercatini natalizi con stand di prodotti tipici e idee regalo che animeranno il centro storico per tutto il periodo delle festività. Gli appuntamenti sono previsti in Piazza del Popolo nelle seguenti date: sabato 6 e domenica 7 dicembre, e lunedì 8 dicembre. Sabato 13 e domenica 14 dicembre (la mattina di domenica 14 sarà presente anche il mercato settimanale del martedì) infine sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Sabato 6 dicembre sarà una giornata particolarmente intensa per i più piccoli, con due iniziative dedicate alla prima infanzia. Alle 10:30, nella sezione bambini della Biblioteca E. Balducci, si svolgerà l’appuntamento del ciclo Leggimi perché… mi piace!, rivolto ai bambini 0–3 anni e alle loro famiglie nell’ambito del programma Nati per Leggere.

L’iniziativa propone letture ad alta voce per favorire la relazione tra adulti e bambini e avvicinare i più piccoli al piacere dei libri fin dai primi mesi di vita. Iscrizione obbligatoria: 0571 600228 · Whatsapp 338 9177871 · biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

Sempre sabato 6 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00, l’Auditorium Vanna Cercenà ospiterà il secondo appuntamento della Piccola ludoteca musicale, il laboratorio per bambini 0–6 anni realizzato all’interno dell’offerta educativa del CIAF e curato dalle Cooperative Coop.21 e Arca. Il percorso, condotto dalla musicista Johanna Lopez, offre un’esperienza immersiva tra suoni, piccoli strumenti e attività sensoriali pensate per sostenere lo sviluppo motorio, emotivo e relazionale. É previsto inoltre un secondo incontro, martedì 10 dicembre presso il Nido Aquilone. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria: ciaf@comune.montespertoli.fi.it

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00, in Piazza del Popolo la Pro Loco di Montespertoli offrirà il tradizionale vin brûlé e le castagne; per l’occasione è previsto anche un laboratorio di pittura per bambini dai 3 anni in poi, che contribuirà a inaugurare ufficialmente il calendario degli appuntamenti natalizi curati dalle associazioni del territorio.

Il weekend prosegue domenica con un altro appuntamento, oltre i mercatini natalizi presenti tutto il giorno: alle 16:00, in Piazza del Popolo, Montesport Montespertoli proporrà una dimostrazione di karate aperta al pubblico, un momento che unisce sport, comunità e partecipazione.

Il lungo weekend si concluderà lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con i mercatini di Natale in Piazza del Popolo e un ricco programma di iniziative: per tutto il giorno il laboratorio creativo con Alberto Vitali, e dalle 15:30 la vendita di vino e olio dell’Associazione Viticoltori insieme al “NatalRock” di AVIS, un pomeriggio di musica rock che accompagnerà la comunità verso le atmosfere più attese delle feste.