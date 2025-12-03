Nel sito Eni di Calenzano un hub per le energie rinnovabili, impianto fotovoltaico da 20 MW

A un anno dalla tragedia che il 9 dicembre 2024 costò la vita a cinque persone nell’esplosione del sito Eni di Calenzano, l’area si prepara a una trasformazione radicale. Diventerà infatti un hub dedicato alle energie rinnovabili, grazie alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da 20 Megawatt.

L’annuncio è arrivato dal sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e al direttore della trasformazione industriale di Eni, Giuseppe Ricci. Entro fine anno sarà firmato un protocollo d’intesa che darà il via al progetto, interamente finanziato da Eni.

I tempi stimati per la realizzazione sono di 3-4 anni. Una quota del 5% dei futuri introiti sarà destinata alla comunità locale.