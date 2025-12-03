Palazzo del Pegaso: acceso l'albero di Natale naturale donato da Coldiretti

Si è tenuta oggi, mercoledì 3 dicembre, nell’anticamera della sala consiliare di palazzo del Pegaso, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale dell’Assemblea legislativa toscana. È stata la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, ad accendere l’albero naturale donato da Coldiretti, al suo fianco la presidente di Coldiretti toscana, Letizia Cesani.

“Un grazie di cuore a Coldiretti Toscana, che anche quest’anno ha voluto donarci questo albero e le stelle di Natale, a testimonianza del valore del nostro sistema e della nostra rete vivaistica”, ha dichiarato Stefania Saccardi. Rete vivaistica, “che è davvero tra le più importanti d’Europa”, ha spiegato la presidente, ricordando come già “in altre occasioni, Coldiretti ci aveva donato in Giunta regionale, così come sta facendo e ha fatto anche negli anni passati, a favore di ospedali o enti di solidarietà. Quest’anno, ha contribuito ad abbellire il Consiglio regionale, che poi ha messo gli addobbi su questo bell’albero, per celebrare il Natale, ma anche l’eccellenza vivaistica della nostra regione”.

“È un momento che ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato Letizia Cesani –, perché ci consente di valorizzare la nostra produzione vivaistica, che vede la Toscana guidare la produzione nazionale. È un supporto a tutto un comparto, che esporta il nome della Toscana in tutto il mondo. A Natale, siamo pronti ad entrare in tutte le case dei toscani”.

Fonte: Ufficio Stampa