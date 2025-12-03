Pisa città del Natale, il programma di tutte le iniziative sul Litorale e nei quartieri

Parte venerdì 5 dicembre il programma delle iniziative che animeranno la città di Pisa nel periodo natalizio, dal 5 dicembre al 6 gennaio, con una serie di appuntamenti, organizzati da Comune di Pisa, per allietare le festività dei cittadini e dei tanti turisti che sceglieranno di visitare la città in questo periodo dell’anno. Oltre agli eventi natalizi, saranno diffusi in tutto il centro storico i Mercatini di Natale: piazza Vittorio Emanuele dal 5 dicembre fino al 6 gennaio ospiterà 18 bancarelle, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. In Logge dei Banchi dal 5 dicembre al 6 gennaio si troverà uno speciale mercatino con 17 bancarelle che ospiterà anche il Presepe artigianale (curato dall’artista Antonio Baragone) e la Casa di Babbo Natale, dove ogni fine settimana bambini e bambine potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale al suo aiutante elfo. L'area del Giardino Scotto nei fine settimana 13-14 dicembre 20-21 dicembre ospiterà un mercatino dell’artigianato, dove saranno organizzate anche iniziative e spettacoli. Per finire, in piazza Garibaldi e via San Francesco dal 13 al 24 dicembre saranno ospitati altri banchi di mercatino dell’artigianato.

Oltre al grande albero addobbato in piazza XX Settembre, che verrà acceso come da tradizione lunedì 8 dicembre, altri alberi e installazioni illumineranno diverse zone della città, dal centro ai quartieri: in piazza Cairoli, via Fiorentina, rotonda viale delle Piagge, chiesa di Sant’Apollinare a Barbaricina, Cep, Putignano, San Giusto nell’area verde Elsa Ghezzi, Gagno, Sant’Ermete, Riglione in piazza Pertini, via Bargagna, via di Cisanello, I Passi, Isola Verde via Amendola, Chiesa di San Michele in Borgo, Oratoio piazza Garibaldi, Eliopoli Calambrone, Chiesa di San Sisto.

Le iniziative in centro storico da venerdì 5 dicembre al 6 gennaio



VENERDÌ 5 DICEMBRE

A dare il via alla rassegna venerdì alle ore 17, l’inaugurazione dei mercatini di Natale, con partenza da piazza Vittorio Emanuele, con la banda dei Babbo Natale “Gli ottoni matildici” che accompagnerà le autorità fino a piazza XX Settembre, dove arriverà Babbo Natale con il suo Elfo ad aprire la casa in Logge di Banchi, con la possibilità di scrivere le letterine e metterle nella posta di Babbo Natale.



SABATO 6 DICEMBRE

Dalle ore 15 da piazza Vittorio Emanuele a piazza XX Settembre: Laboratorio presentato attraverso la LUDOBIKE. Libero di Giochi ed Emozioni a cura di ArteGiocando circa 50 giochi di abilità, di equilibrio, di fantasia e di logica, studiati progettati in 15 anni di ricerche.

Dalle ore 16 da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan: Gli zampognari con cornamusa e ciaramella, due ore di spettacolo itinerante con le musiche della tradizione natalizia.

Ore 15.30 e ore 17 in piazza Vittorio Emanuele: due appuntamenti con il Teatro dei burattini con storie natalizie a cura del Musicomio



DOMENICA 7 DICEMBRE

Dalle ore 17 da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan: Codex Naturae performance itinerante liberamente ispirata all'enciclopedia fantastica Codex Seraphinianus di Luigi Serafini, artista, architetto e designer italiano. Con visionarie mutazioni il corpo si trasforma, l'uomo cambia pelle in un'eterna simbiosi con la natura. Il passaggio di queste eteree e multiformi figure ibride incanta, con luci, suoni e movimenti. Figure forse giunte da un altro pianeta, o magari da una lontana storia ancestrale di cui percepiamo labili ma insistenti ricordi, a cura di Antitesi circo di Pisa.

Dalle ore 15 in Largo Ciro Menotti: laboratorio presentato attraverso la LUDOBIKE. Libero di Giochi ed Emozioni a cura di ArteGiocando circa 50 giochi di abilità, di equilibrio, di fantasia e di logica, studiati progettati in 15 anni di ricerche.



LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Dalle ore 16 alle 18 da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan: parata in costume natalizio di trampolieri e giocolieri, con soste per interagire con il pubblico.

Dalle ore 15.30 in piazza Vittorio Emanuele: la fata delle bolle di sapone e un originale carretto in legno spettacolare per la continua produzioni di bolle gigantesche che affascinano grandi e piccoli. È un vero e proprio carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni angolo regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti

Come da tradizione l’8 dicembre sarà il giorno dell’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre. Alle ore 17 si terranno i canti di Natale della "Scuola Bonamici" con un coro itinerante che partirà da piazza Vittorio Emanuele e arriverà in piazza XX Settembre dove, alle ore 18, ci sarà l’accensione del grande albero addobbato.



SABATO 13 DICEMBRE

Giardino Scotto: apertura mercatino di artigianato fatto a mano, antiche tradizioni, arti, mestieri e opere dell'ingegno, articoli natalizi.

Dalle ore 15.30 in piazza XX Settembre: la fata delle bolle di sapone è un originale carretto in legno spettacolare per la continua produzioni di bolle gigantesche che affascinano grandi e piccoli. È un vero e proprio carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni angolo regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti.

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 16.30 in piazza XX Settembre: Coro Gospel spettacolo live con canti natalizi e di repertorio.

Dalle ore 15.30 in piazza Vittorio Emanuele: la fata delle bolle di sapone e un originale carretto in legno spettacolare per la continua produzioni di bolle gigantesche che affascinano grandi e piccoli. E’ un vero e proprio carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni angolo regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti.

Giardino Scotto: Mercatino di artigianato fatto a mano, antiche tradizioni, arti, mestieri e opere dell'ingegno, articoli natalizi.

Giardino Scotto dalle ore 11: esposizione rapaci diurni e notturni e dimostrazione di volo libero rapaci con battesimo del guanto per tutti i bimbi interessati e rilascio di diploma di aspirante falconiere con omaggio del cappellino natalizio.

SABATO 20 DICEMBRE

Piazza dei Cavalieri ore 15.30: Staffetta di Natale – Aspettando la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione non competitiva sui remergometri.

Giardino Scotto: apertura mercatino di artigianato fatto a mano, antiche tradizioni, arti, mestieri e opere dell'ingegno, articoli natalizi.

Giardino Scotto e itinerante in centro: la fata delle bolle di sapone è un originale carretto in legno spettacolare per la continua produzioni di bolle gigantesche che affascinano grandi e piccoli. E’ un vero e proprio carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni angolo regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti.

DOMENICA 21 DICEMBRE

Giardino Scotto: Mercatino di artigianato fatto a mano, antiche tradizioni, arti, mestieri e opere dell'ingegno, articoli natalizi.

Giardino Scotto alle ore 15.30: la fata delle bolle di sapone è un originale carretto in legno spettacolare per la continua produzioni di bolle gigantesche che affascinano grandi e piccoli. E’ un vero e proprio carro magico che veste di nuova luce e bellezza ogni angolo regalando la meraviglia dell’inatteso a tutti i passanti.

Dalle ore 17 alle 19 da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan: parata delle farfalle luminose

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE

Dalle ore 16 da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan: parata di Natale con trampolieri e giocolieri in costumi natalizi.

SABATO 27 DICEMBRE

Ore 16 in Largo Ciro Menotti: animazione di Country Line Dance natalizia a cura della scuola di ballo Western Soul

DOMENICA 28 DICEMBRE

Ore 16 in Largo Ciro Menotti: animazione di Country Line Dance natalizia a cura della scuola di ballo Western Soul

Dalle ore 15.30 piazza Vittorio Emanuele e piazza XX Settembre: laboratorio presentato attraverso la LUDOBIKE. Libero di Giochi ed Emozioni a cura di ArteGiocando circa 50 giochi di abilità, di equilibrio, di fantasia e di logica, studiati progettati in 15 anni di ricerche.

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

Il Comune di Pisa festeggerà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in piazza dei Cavalieri, dove si esibirà Alfa, uno dei giovani artisti italiani più amati del momento. Lo spettacolo prenderà il via alle ore 22, con Alfa protagonista fino alla mezzanotte. Dopo il brindisi, la serata continuerà fino a tarda notte con il DJ set di Demetra & Bianca, duo toscano di DJ e producer conosciuto per la sua combinazione di musica, moda e performance artistiche. Allo scoccare della mezzanotte si terranno anche i tradizionali fuochi di artificio che illumineranno i lungarni cittadini.



MARTEDÌ 6 GENNAIO

Da Piazza Vittorio Emanuele a Via Oberdan: la Befana itinerante girerà per le vie del centro di Pisa, da Piazza Vittorio Emanuele fino a via Oberdan, distribuendo dolciumi ai più piccoli e per selfie.

Piazza XX Settembre: presso la casa di Babbo Natale incontro e foto con la Befana.

Dalle ore 15.30 in Largo Ciro Menotti: "Impazza il Circo in Piazza", spettacolo di animazione e intrattenimento per coinvolgere bambini e ragazzi in un’avventura di scoperta, gioco e fantasia attraverso attività dinamiche e interattive. Spettacolo circense, imparando tecniche di equilibrismo, giocoleria, acrobazie e clowning in modo sicuro e divertente, a cura di Antitesi circo.

Le iniziative sul Litorale dall’8 dicembre al 6 gennaio

TIRRENIA

DOMENICA 7 DICEMBRE

Expo auto con parata natalizia in rosso dalle 10 alle 12 in piazza dei Fiori

Pony dalle 15 alle 17 al parco centrale di via Belvedere

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Festa di Natale con accensione albero di Tirrenia all'uncinetto dalle 16:30 presso Chiesa San Francesco

DOMENICA 14 DICEMBRE

Via Belvedere: apertura Mercatino di non professionisti, artigianato fatto a mano, antiche tradizioni, arti, mestieri e opere dell'ingegno, articoli natalizi.

Pony per bambini a cura del Centro ippico In Battaglino.

DOMENICA 21 DICEMBRE

Pony dalle 15 alle 17 al parco centrale via Belvedere

Letterine a Babbo Natale con Elfi dalle 15:30 alle 17:30 al parco centrale via Belvedere

LUNEDÌ 22 DICEMBRE

Concerto di Natale (Junior orchestra Bonamici) dalle 19 alle 20 alla Chiesa San Francesco

MARTEDÌ 6 GENNAIO

Befana, fata delle bolle, Pony, caramelle e dolci ai bambini

MARINA DI PISA

DOMENICA 21 DICEMBRE

Piazza Fratelli Pontecorvo – Brocantage in Piazza collezionismo, modernariato, antiquariato e vintage

MARTEDÌ 23 DICEMBRE

Letterine a Babbo Natale con Elfi dalle 15:30 alle 17:30 in piazza Baleari

MARTEDÌ 6 GENNAIO

Piazza Fratelli Pontecorvo Mercatino con la Befana

Pony per bambini a cura del Centro ippico In Battaglino.

Befana distribuirà caramelle e dolciumi ai bambini.

Le iniziative nei quartieri da sabato 13 dicembre al 6 gennaio

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 16 – 18.30 Pisanova, via Bargagna 34

Aspettando il Natale – Addobbi e pasticci: attività per bambini con creazione di decorazioni per l’albero di quartiere, letterine per Babbo natale, laboratori, musica e cioccolata caldi

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 16 – 18.30 Cep, piazzale Donatello

Aspettando il Natale – Addobbi e pasticci: attività per bambini con creazione di decorazioni per l’albero di quartiere, letterine per Babbo natale, laboratori, musica e cioccolata calda

LUNEDI’ 22 DICEMBRE

Piazzale Donatello al CEP dalle ore 10 alle ore 12 e Largo Ippolito Nievo a I Passi dalle 15 alle 17: Babbo Natale accompagnato dall’Elfo ritirerà le letterine dei bambini e distribuirà caramelle e dolciumi.



MARTEDÌ 23 DICEMBRE

Piazza della Fornace di Riglione dalle ore 10 alle ore 12: Babbo Natale accompagnato dall’Elfo ritirerà le letterine dei bambini e distribuirà caramelle e dolciumi.

MARTEDÌ 6 GENNAIO

Piazzale Donatello al CEP dalle ore 10 alle ore 12: la Befana distribuirà caramelle e dolciumi.

