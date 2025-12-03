Poggibonsi, la rinascita dopo il tumore: eccellenza della sanità toscana tra Campostaggia e Grosseto

Attualità
Dopo interventi complessi e cinque anni di cure, il paziente è finalmente guarito: "Oggi la risposta completa al trattamento grazie a due eccellenze della sanità pubblica"

"Cinque anni di vita, una storia di rinascita che testimonia la competenza e l’umanità della sanità pubblica toscana". Queste le parole di una cittadina di Poggibonsi che racconta il lungo percorso affrontato dal marito, che per cinque anni ha lottato contro una grave malattia oncologica. Dopo un cammino complesso, fatto di interventi chirurgici e terapie, è arrivata finalmente la notizia che la coppia aspettava: l’ultima TAC ha confermato la risposta completa alle cure.

È la storia di due cittadini poggibonsesi che oggi possono parlare finalmente di rinascita. Un risultato reso possibile grazie a due eccellenze della sanità toscana, che la donna ringrazia: il dottor Angelo Martignetti, dell’ospedale di Campostaggia, e il dottor Andrea Coratti, dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Una collaborazione, sottolinea, che rappresenta "l’eccellenza del sistema della sanità pubblica".

La moglie descrive la complessità del percorso: "Un lungo e difficile iter terapeutico, che ha incluso l’asportazione dello stomaco e, successivamente, quella dell’esofago con ricostruzione tramite parte dell’intestino. L’ultima TAC di mio marito ha confermato l’assenza di evidenza di malattia. Per noi questo risultato, raggiunto in cinque anni, significa una vera e propria rinascita. È stato possibile grazie a una collaborazione eccezionale tra due figure mediche di altissimo livello e i loro staff".

Il punto di riferimento costante, racconta la donna, è stato il dottor Martignetti: "Per tutta la durata delle cure il nostro riferimento è stato l’ospedale di Campostaggia. Il ringraziamento più profondo va al dottor Angelo Martignetti, Direttore della UOC di Oncologia Medica dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Grazie alla sua guida esperta, alla precisione delle terapie e al monitoraggio costante, mio marito è arrivato a questo risultato. Vogliamo sottolineare quanto l’intera struttura, dal dottor Martignetti al suo staff, sia stata cordiale, umana e professionalmente impeccabile. La loro vicinanza è stata un pilastro insostituibile".

Parole di grande riconoscenza anche per il dottor Coratti: "È grazie al dottor Andrea Coratti, Direttore della UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale Misericordia di Grosseto e Coordinatore della Scuola di Chirurgia Robotica della ASL Toscana Sud Est, che sono stati eseguiti i delicatissimi interventi, grazie alla sua straordinaria competenza e alle tecniche robotiche all’avanguardia. La sinergia tra il dottor Coratti e il dottor Martignetti è stata un modello di collaborazione tra chirurgia specialistica e oncologia territoriale. Anche il suo staff è stato eccezionalmente cordiale e premuroso".

La donna conclude con un messaggio che vuole essere un riconoscimento pubblico: "La nostra storia è la testimonianza che la sanità pubblica toscana eccelle, non solo per le competenze tecniche, ma anche per l’umanità dimostrata. Ringraziamo queste due eccellenze e i loro team, che con la loro collaborazione hanno permesso a mio marito di rinascere".

