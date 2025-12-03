Premio Pozzale, menzione speciale selezione lettori a Roberta Mori

EMPOLI – I vincitori della 72esima edizione del Premio letterario Pozzale-Luigi Russo stanno per essere premiati. Mancano davvero pochissimi giorni alla cerimonia ufficiale di consegna del più importante riconoscimento culturale di Empoli ai vincitori Marzio G. Mian, Roberta Mori e Simone Torino che si terrà nella magnifica Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), sabato 6 dicembre 2025, alle 18. Ingresso libero. La serata sarà accompagnata dalle letture a cura di Benedetta Giuntini.

Vincitrice della ‘menzione speciale selezione lettori’ è la scrittrice Roberta Mori con 157 preferenze. I voti complessivi on line sono stati 299. Le cittadine e i cittadini avevano tempo fino a domenica 30 novembre 2025 per votare il proprio libro preferito fra i tre vincitori, indicando la loro preferenza sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it, alla biblioteca e nelle librerie cittadine.

Nelle mattine di venerdì 5 e sabato 6 dicembre gli autori vincitori incontreranno i gruppi di lettura e le scuole: 22 classi delle scuole secondarie di secondo grado, per un totale di 460 studentesse e studenti, parteciperanno agli incontri.

EVENTO COLLATERALE ALLA CERIMONIA di CONSEGNA – In occasione della 72esima edizione del ‘Premio’ è stata realizzata una mostra fotografica dal titolo “Il Pozzale al Pozzale”, a cura di Mariangela Giusti e Paolo Pianigiani, allestita in biblioteca, visitabile per tutto il mese di dicembre. Si tratta di una mostra di venti fotografie che ricorda i primi anni del Premio stesso, cioè gli anni che videro la piccola frazione empolese di Pozzale come sede e riferimento: dal 1948 al 1960. Le foto, conservate presso l'Archivio Storico del Comune di Empoli, raccontano il clima, gli entusiasmi, la voglia di ripartire. Raccontano la gente.

CENA di GALA con i VINCITORI - Il premio Pozzale ritorna a casa: si terrà una cena di gala con i vincitori presso il Circolo Arci Pozzale (via Sottopoggio per san Donato, 23), con prenotazione obbligatoria da effettuare ai numeri telefonici 0571 924879 oppure 338 38 16496. Costo della cena 20 euro.

AVVISO - Per consentire lo svolgimento della cerimonia di consegna, la Sala Maggiore della ‘Fucini’ non sarà disponibile per lo studio e la lettura a partire dalle 14 di giovedì 4 dicembre e riaprirà entro le 10.30 di martedì 9 dicembre 2025, per permettere l’allestimento e il disallestimento dell’evento finale del ‘Premio’.

ULTIMO VIDEO PODCAST – Terza e ultima puntata della prima edizione del PremioPozzalePodcast - un video podcast in tre puntate a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del comitato organizzatore del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli in un salotto del tutto eccezionale, ossia la Sala Tassinari, per entrare più in profondità tra i temi e le pagine dei tre libri premiati - sarà lanciata oggi (mercoledì 3 dicembre) sul libro Macaco di Simone Torino. Ospite la professoressa Elena Parenti. Il video è disponibile su Youtube.

LA GIURIA - La giuria del premio è composta da Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo, Gaia Tortora e Giorgio Van Straten.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

