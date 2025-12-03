Presidio per Eleonora Guidi, la sorella: "Ci sentiamo abbandonati dallo Stato"

Striscioni e cartelli in silenzio davanti al palazzo di Giustizia hanno ricordato Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio scorso a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti. A dieci mesi dal delitto, i familiari chiedono risposte più rapide.

"A dieci mesi da quel maledetto giorno ci sentiamo abbandonati dallo Stato – dice Elisabetta Guidi, sorella della vittima – L'omicida di mia sorella è libero di circolare in ospedale, prendere un caffe, incontrare persone e scrivere post sui social".

Dal procuratore capo Rosa Volpe arriva la replica: "Stiamo facendo tutto il possibile per ciò che ci consente la legge", assicurando massimo impegno e tempestività nelle indagini.

Il procedimento è attualmente sospeso in attesa dell'esito di una nuova perizia psichiatrica, che dovrà stabilire la capacità dell’indagato di partecipare al processo, la sua eventuale pericolosità sociale e il suo stato mentale al momento dei fatti. L’esame, affidato allo psichiatra Rolando Paterniti, al medico legale Beatrice De Fraia e alla neurologa Antonella Notarelli, inizierà sabato.

La decisione sulla sorte giudiziaria di Innocenti è attesa per il 5 febbraio 2026, quando si esprimerà il gip.