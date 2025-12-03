Natale, il ringraziamento dell’amministrazione comunale di Empoli al progetto artigianale sul simbolo della Pace

Uno ‘scatto’ simbolico per ringraziare il lavoro importante svolto nell’ambito del progetto artigianale dedicato alla Pace. Questa mattina (mercoledì 3 dicembre), l’associazione Il Torrino e le donne della biblioteca di Monterappoli sono state ricevute nella sala Sineo Gemignani della Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza (primo piano del palazzo comunale) dal sindaco del Comune di Empoli Alessio Mantellassi e dall’assessore alla Cultura della Pace Matteo Bensi per essere ringraziati di un lavoro così minuzioso, paziente e prezioso come il cammino della Pace.

La creazione artistica ‘visiva’ del simbolo della Pace che da Monterappoli è arrivata a Empoli ed è stata collocata nei giorni scorsi all’ingresso del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41, è solo una parte del progetto. Ormai da anni le donne della piccola biblioteca di Monterappoli si ingegnano per promuovere creazioni artistiche con l’uncinetto al fine di abbellire il paese oltre che a creare il senso di comunità. All'installazione è possibile lasciare anche riflessioni e pensieri di Pace.

Nel frattempo sono stati realizzati altri manufatti a scopo solidale per aiutare le persone più fragili ma non solo. Il ricavato quest'anno andrà a finanziare l’acquisto di nuovi strumenti diagnostici per l’Ambulatorio Solidale di Monterappoli.

Un grande grazie a Lucilla, Laura, Camilla, Alessandra, Giovanna, Giusi, Patrizia, Franco, Monica, Francesca, Tiziana, Cristina, Sandra, Matilde, Stefania, Piero, Antonella, Marco, Verano, Vincenzo, Matteo e Luciano. E ci vediamo al prossimo 'progetto' con tante novità!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa