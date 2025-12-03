Promuoveva investimenti su fondi inesistenti, denunciato falso consulente finanziario

Avrebbe fatto credere di essere un consulente finanziario online promettendo a diversi investitori rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti. Per questo un uomo di 35 anni è stato denunciato per truffa e abusivismo finanziario dalla guardia di finanza di Lucca.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una delle vittime e si sono concentrate subito nei confronti del 35enne, italiano residente nel nord Italia, che facendosi schermo attraverso una società di Dubai contattava gli investitori utilizzando vari canali social. Accertata immediatamente la mancata iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, le indagini sono proseguite con il sostegno fondamentale, spiegano dalla guardia di finanza, dell'autorità giudiziaria che ha concesso gli accertamenti bancari sui conti correnti riconducibili all'indagato e emesso un ordine di indagine europeo, che ha consentito di tracciarne i flussi finanziari verificando il trasferimento delle somme ottenute dalle truffe. Sono stati poi associati al falso consulente l'indirizzo e-mail e il numero di telefono utilizzati per inviare alle vittime la documentazione falsa necessaria per convincerle a investire. Individuato, per l'uomo è scattata la denuncia.