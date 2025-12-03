Protezione civile nelle scuole: siglata convenzione a Castelfiorentino

Diffondere tra i giovani una cultura della prevenzione, che includa i comportamenti da adottare nei casi di emergenza, come ad esempio di fronte a una calamità naturale. Ma anche far conoscere il sistema di Protezione Civile, sia attraverso percorsi formativi che attività di carattere pratico. Sono solo alcune delle finalità del progetto “Conosco, capisco… non rischio”, per il quale è stata siglata questa mattina nel Municipio di Castelfiorentino una convenzione tra la Prociv Arci di Castelfiorentino, l’Istituto Comprensivo, l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e il Comune di Castelfiorentino, rinnovando così anche sul piano formale una collaborazione già avviata da tempo dalla Prociv Arci con le scuole, le quali da sempre rappresentano insieme alla Protezione Civile della Misericordia “l’interlocutore privilegiato per le attività di prevenzione, di informazione e di promozione destinate ai futuri cittadini”.

A partire dai progetti “Io non rischio scuola” e “Anch’io sono la protezione civile” (campi scuola questi ultimi riservati ai ragazzi dai 10 ai 16 anni), la Prociv Arci ha infatti individuato nella scuola “il contesto formativo ideale per l’attivazione di percorsi educativi didattici trasversali alle diverse aree e discipline”, utili a far crescere cittadini consapevoli, attivi e partecipi alle tematiche di protezione e sicurezza durante le emergenze”

Con la firma di questa convenzione, pertanto, si punta a un deciso salto di qualità nelle attività di formazione e informazione attraverso un’ampia gamma di azioni: dalla conoscenza del sistema di allerta meteo dell’Empolese Valdelsa agli scenari di rischio (Idraulico, idrogeologico, sismico, incendi boschivi ecc...); dall’insegnamento delle norme comportamentali alle simulazioni ed esercitazioni di Protezione Civile, e così via, mantenendo in essere i progetti già avviati negli ultimi anni.

Erano presenti alla firma della convenzione la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Gianni (per il Comune era presente anche l’Assessore Federico Nunziata), il presidente della Prociv Arci, Marco Cappellini (per la Prociv era presente anche Giampiero Santoni) il Dirigente dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Alessandro Annunziati, Il Sindaco delegato dell’Unione alla Protezione Civile, Simona Rossetti (per l’Unione era presente anche Monica Salvadori), il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, prof. Salvatore Picierno (presente anche la prof.ssa Elisabetta Rosi)

“La Prociv Arci – osserva la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì – rappresenta uno dei fiori all’occhiello del tessuto associativo del nostro territorio e una risorsa importante per tutto l’Empolese Valdelsa. I suoi volontari, coordinati da Marco Cappellini, sono onnipresenti in tutte le situazioni di emergenza (anche in quelle che si sono registrate al di fuori della nostra regione) e sono altresì impegnati nel supportare numerosi eventi che si tengono a Castelfiorentino, anche per assicurare che tutto si svolga sempre in sicurezza. Da diversi anni, infine, la Prociv affianca a questa attività un lavoro portato avanti con i giovani, di cui un aspetto rilevante riguarda l’informazione e la formazione sulla gestione del rischio che si tiene in stretta collaborazione con le scuole. Attraverso questa convenzione, pertanto, si intende consolidare e rafforzare quest’attività formativa, rendendone pienamente partecipi anche le istituzioni, nella consapevolezza che è più che mai necessario non solo trasmettere alle nuove generazioni le norme di comportamento che potrebbero tornare utili per affrontare determinate situazioni, ma anche per sensibilizzarle sull’importanza del volontariato quale impegno quotidiano al servizio del prossimo, per rendere la nostra Comunità migliore”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa