Il centro storico di San Miniato si accende di Natale e solidarietà: arriva 'Kidzmas' tra giochi, dolci e spettacoli

San Miniato si prepara ad accendere la magia del Natale con Kidzmas, in programma per domenica 7 dicembre. L’evento, organizzato dal CCN di San Miniato in collaborazione con San Miniato Promozione, Associazione Pro Loco, Misericordia di San Miniato, Comitato Manifestazioni Popolari e l’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti”, e patrocinato dal Comune di San Miniato, coinvolgerà l’intero centro storico con un ricco programma di intrattenimenti per grandi e piccini.

A partire dalle ore 15, il protagonista indiscusso sarà Babbo Natale, accompagnato dal suo fidatissimo elfo, pronto ad accogliere i bambini per raccogliere le letterine e ascoltare desideri e buoni propositi. Non mancheranno laboratori creativi, truccabimbi, baby dance, spettacoli luminosi di arte circense e la presenza itinerante delle principesse Disney.

La festa proseguirà con le golosità natalizie: zucchero filato, cioccolata calda e i famosi bomboloni di Paolo, per un pomeriggio all’insegna della dolcezza.

Alle ore 17, spazio alla tombola con ricchi premi offerti dai commercianti del CCN, mentre sotto le loggette i bambini della scuola dell’infanzia e dello Shalom riconsegneranno gli addobbi realizzati con materiali di riciclo forniti dai commercianti. Seguirà l’accensione dell’albero di Natale e la distribuzione di golose merende per tutti i partecipanti.

Da non perdere anche la mostra fotografica e di disegno a tema natalizio, realizzata in collaborazione con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti”.

La giornata inizierà già dalla mattina con il consueto mercatino dell’antiquariato, al quale parteciperà anche la Misericordia di San Miniato, che sarà il punto di raccolta per il progetto solidale “Scatole Solidali”. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare un sorriso a chi sta affrontando momenti di difficoltà: i cittadini potranno donare scatole già preparate o singoli oggetti, contenenti un prodotto alimentare a lunga conservazione, un prodotto per l’igiene personale, un indumento caldo, un passatempo e un biglietto gentile. Ogni scatola dovrà riportare il destinatario (bambino, bambina, uomo, donna) per assicurare che arrivi alla persona giusta.

Le scatole raccolte saranno poi distribuite agli enti sociali del territorio per la consegna ai destinatari.

