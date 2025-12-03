Santa Croce celebra la 33° Festa dell'Amaretto

Santa Croce sull’Arno torna accelebrare il suo dolce tipico con un week-end ricco di iniziative. La Festa dell’Amaretto Santacrocese è in programma lunedì 8 dicembre, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica, giochi e spettacoli per bambini, confermando il format della passata edizione che vedrà una ricca anteprima domenica 7 dicembre.

Un appuntamento giunto alla 33esima edizione e organizzato da Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull'Arno, Confcommercio Provincia di Pisa e Amarettai santacrocesi, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santa Croce sull'Arno, il patrocinio della Regione Toscana, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Pro Loco Santa Croce sull'Arno, Associazione Carnevale d'Autore, Unicef, Slow Food e Terzostudio.

“Una manifestazione che torna in grande stile” - dichiara il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni - “Due giorni di festa a Santa Croce sull'Arno, una sana competizione tra gli 'amarettai', tanti ospiti importanti e tanti eventi anche per i più piccoli. Questa iniziativa dimostra anche che Santa Croce è viva, che questo paese sta lavorando per riportare i cittadini a vivere il suo territorio. Ringrazio tutti, ringrazio il Centro Commerciale Naturale, i commercianti, gli amarettai e tutti coloro che stanno lavorando perché quella del 7 e l'8 dicembre a Santa Croce siano una festa ben riuscita. Per quanto riguarda la competizione tra 'amarettai' dico solo una cosa: vinca il migliore, ma alla fine che vinca Santa Croce sull'Arno. Questa degli amaretti è una competizione a fini anche un po' giocosi, senza niente togliere all'impegno di chi vi partecipa, una competizione che avrà anche un suo vincitore come è naturale che sia in una gara, ma di fatto gli amaretti sono tutti buoni e alla fine il vero vincitore è il territorio”.

“Un appuntamento importantissimo che siamo orgogliosi di supportare insieme ai commercianti di Santa Croce per valorizzare un prodotto tipico della tradizione che grazie a questa festa viene non solo promosso, ma anche innovato e rilanciato” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Un evento assolutamente da non perdere, essere giunti alla 33esima edizione che conferma la volontà e la capacità di tramandare negli anni il nostro prodotto d'eccellenza, con una vera festa che vedrà spettacoli per bambini, negozi aperti, mercatino, l'Amaretto d'Oro e il contributo della tiktoker Teche Prendi che permetterà di far conoscere l'amaretto anche ai ragazzi più giovani e alle nuove generazioni” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri.

“È un vero piacere presentare qui la festa dedicata all'Amaretto che nasce proprio nel Monastero di Santa Cristiana, grazie alle monache siciliane che ricevevano la pasta di mandorle dai loro parenti portando questo dolce tipico fino a Santa Croce” le parole di suor Dina del Monastero di Santa Cristiana, presente alla conferenza stampa insieme a suor Maria Carla.

“In primo luogo ringrazio le suore agostiniane di Santa Cristiana che ci hanno permesso di fare questa presentazione della manifestazione nel loro convento, nel cuore di Santa Croce” - dichiara l'assessore al Commercio di Santa Croce Simone Balsanti - “Mi preme poi sottolineare che in questa occasione c'è proprio l'unione tra amministrazione, corpi intermedi, come il Ccn, per citarne uno, e comunità. Ci sono quindi tutti gli elementi che ci garantiscono il massimo coinvolgimento. Laboratori per bambini, eventi per i più grandi, un dibattito sul libro “Decido io” di Manuela Nicolosi, che affronta un tema che è quello del ruolo della donna in un mondo di uomini, in questo caso il mondo sportivo e che sarà lo spunto per dibattere e riflettere su un tema attuale: le pari opportunità. Quest'anno l'Amaretto sarà affiancato dagli eventi di Viviamo insieme Santa Croce, progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo, a cui abbiamo aderito come Comune, che avrà il suo evento conclusivo nella cena prevista per domenica 7 dicembre con un intrattenimento musicale e sarà curato dal comitato Carnevale d'Autore. Insomma una serie di momenti salienti che avranno il loro culmine lunedì con la premiazione degli amarettai”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Giada Masoni (Ccn Santa Croce), Alice Masoni (Terzostudio), Andrea Nesti (Gioielleria Baroni) e una delegazione degli Amarettai santacrocesi.

La festa presentata presso il Monastero di Santa Cristiana prende il via con l'anteprima di domenica 7 dicembre alle 11 con l'inaugurazione dell'Antico Presepe presso il Monastero di Santa Cristiana e proseguirà alle 15 con il laboratorio per bambini “Mani (e piedi) che raccontano” in via Turi e alle 17.30 con la presentazione del libro “Decido Io” dell'arbitro internazionale Manuela Nicolosi con la Commissione Pari Opportunità, all'interno della tensostruttura allestita in Piazza Matteotti. Alle 20 l'Apericena sotto il tendone che animerà Piazza Matteotti con musica e divertimento, il dj set di Christian Gaetani e la cena, a cura dell'Associazione Carnevale d'Autore. Prenotazione obbligatoria presso Alberto Fashion Store (345 3120722) e Panificio Il Fornaretto (348 2881185) oppure presso i Gruppi Carnevaleschi.

Lunedì 8 dicembre dalle 9 si terrà il tradizionale addobbo dell’albero di Natale Unicef da parte degli alunni di tutte le scuole di Santa Croce sull'Arno. I più piccoli potranno divertirsi il pomeriggio alle 15.30 con lo spettacolo per bambini “Gli uomini preferiscono le piume” in Piazza Garibaldi.

Torna per questa edizione anche il concorso Amaretto d’Antan, la gara riservata a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che custodiscono una ricetta di famiglia e che vorranno cimentarsi nella preparazione del dolcetto tipico. L’amaretto in gara dovrà essere consegnato entro le ore 12 presso la sede della Pro Loco.

Nel pomeriggio si entra nel vivo della manifestazione con lo show cooking in Piazza Matteotti alle 16.30 a cura di Stefano Ballarino, chef di Villa La Massa, e alle 17.30 la premiazione dell'Amaretto d'Oro 2025, con la partecipazione dell'arbitra internazionale Manuela Nicolosi, del giornalista ed enogastronomo MICO Daniele Marrani e dellla tiktoker e blogger Teche Prendi.

Per tutta la giornata in centro storico sarà possibile fare shopping in una magica atmosfera natalizia con la Mostra Mercato dell'Amaretto Santacrocese, tra mercatini di Natale, negozi aperti e specialità Slow Food.

