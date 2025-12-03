'Schegge di storia': a San Miniato presentazione del libro di Enzo Cintelli

Per tenere fertili le nostre radici: sabato 6 dicembre alle 17.30, presso il Museo della Memoria di San Miniato, Enzo Cintelli presenta il libro 'Schegge di storia', alla presenza dell'assessore alla cultura con delega alla memoria Matteo Squicciarini, del presidente Anpi sezione San Miniato Delio Fiordispina e di Miriano Rossi con cui l'autore collabora nella sue ricerche storiche sul territorio. In collaborazione con CoopCulture, la cooperativa che gestisce i musei civici di San Miniato.

Appena pubblicato, il volume raccoglie memorie, opinioni e documenti sul biennio 1943-1945 e getta una nuova luce su alcuni episodi accaduti a San Miniato in quegli anni di guerra e resistenza. Cintelli continua così la sua opera di ricerca storica che porta avanti da anni e che l'ha visto scrivere numerosi libri sul passaggio della guerra e sugli episodi più controversi della storia della città. L'autore ha ricoperto anche incarichi politici, è stato consigliere comunale dal 1979 al 1990 e segretario del PCI negli anni '70 e '80, ed è impegnato in molte associazioni del territorio.

