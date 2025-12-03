Sicurezza idraulica, nuovi interventi a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi
Continua l’attività dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per dare soluzione alle criticità già evidenziate in alcuni punti del territorio, e in particolare a Stabbia.

Dando seguito a un lavoro che prosegue da tempo, la Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e i tecnici del Comune, si sono confrontati con Acque perché a seguito delle videoispezioni possano essere fatti prossimamente gli interventi sul territorio, alcuni dei quali già in programma.

Sono state inoltre avviate ulteriori azioni, insieme al Consorzio di Bonifica, affinché si possano trovare soluzioni per un miglior funzionamento del sistema fognario e per favorire il corretto scorrimento dell’acqua piovana.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

