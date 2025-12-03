'Stasera pago io!', la rassegna arriva a Castelfiorentino

Sta per prendere il via la XIV^ edizione di “Stasera pago io!”, il progetto ideato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. In pochi anni la rassegna è diventata una delle iniziative più interessanti del Teatro del Popolo di Castelfiorentino grazie a una formula di programmazione innovativa in fascia serale rivolta ai ragazzi e alle famiglie che ha fatto scuola nel Sistema Teatrale Nazionale.

“Stasera pago io!” è infatti una rassegna di teatro per ragazzi e famiglie in programma il venerdì sera alle ore 21,00 nello stesso orario riservato agli spettacoli dei grandi.

Formula che vince non si cambia e così anche l’edizione di quest’anno prevede che i bambini paghino un biglietto di € 6,00 e possano invitare a teatro gli adulti che entrano gratis purché in possesso dei fantassegni. Si tratta di contrassegni assolutamente gratuiti che si trovano nei centri commerciali Coop della zona o nelle scuole dove, per ottenerli, bisogna cercare gli animatori partecipando a un gioco teatrale. Se i ragazzi non li dovessero possedere o comunque non a sufficienza, possono rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro.

La rassegna inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 21.00, con lo spettacolo di Teatro popolare d’Arte “LA FABBRICA DELLE PAROLE” con Elisa Bartoli, Benedetta Rustici, Irene Paoletti e Pablo Torregiani, con la regia di Irene Paoletti e Gianfranco Pedullà. Si tratta di uno spettacolo visionario, suggestivo, ritmato, raccontato dalla musica che domina tutto lo sviluppo narrativo.

“Stasera pago io!” proseguirà per altri due venerdì, il 12 dicembre con Teatro Verde che propone “CENERENTOLA E LA SCARPETTA DI CRISTALLO”, un alternarsi folle e scanzonato di risate, magie, personaggi incredibili, musiche ed emozioni con Andrea Calabretta per la regia di Pino Strabioli, per concludersi il 19 dicembre con l’Associazione Sosta Palmizi, Pilar Terneri che presenta “CUOR DI CONIGLIO”, una poetica fiaba moderna con Federico Dimitri e Francesco Manenti per la regia di Elisa Canessa.

Non resta quindi che affrettarsi a procurarsi i fantassegni.

STASERA PAGO IO!

Rassegna per ragazzi e famiglie

Venerdì 5 dicembre ore 21,00

LA FABBRICA DELLE PAROLE

Venerdì 12 dicembre ore 21,00

CENERENTOLA E LA SCARPETTA DI CRISTALLO

Venerdì 19 dicembre ore 21,00

CUOR DI CONIGLIO

PREZZI

Posto unico per i bambini € 6,00. Adulti con “fantassegno”: ingresso gratuito

Fonte: Ufficio stampa