T.N.T. Empoli ai Regionali Invernali: cinque atleti in gara a Livorno e buoni risultati degli Esordienti B al Trofeo ChiantiBanca

Campionati regionali assoluti invernali di Categoria in vasca corta per cinque atleti del T.N.T. Empoli sabato 6 e domenica 7 dicembre alla piscina La Bastia di Livorno. Sono iscritte 29 società toscana rappresentate da oltre 400 concorrenti. Il quintetto biancazzurro disputerà quattordici gare in tutto. Nella sessione femminile Anita Savino (senior, 2006) inanellerà 50 stile e 50, 100 e 200 farfalla. In ambito maschile Stefano Borzellino (senior, 2005) sosterrà 100 e 200 farfalla; Leonardo Andrea Doccini (cadetti, 2007) occuperà una corsia nei 200 farfalla e 400 e 1500 stile libero; Andrea Nania (cadetti, 2007) competerà sui 100 e 200 farfalla, 100 e 200 dorso; Gabriele Pagliai (ragazzi, 2010) parteciperà ai 200 farfalla.

Belle notizie, frattanto, sono venute da Sancasciano Valdipesa grazie agli Esordienti 'B' di scena nel 12° trofeo ChiantiBanca, la loro prima prova stagionale. Christophe Vitale ha mancato il 'bronzo' per pochi centesimi in didattica 3. Si sono poi fatti onore Teresa Vivaldi nonché i debuttanti Mattia Biancalani, Giulia Baggiani, Carla Cricrì, Jasmine Maria Florea e Giada Verdiani.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli