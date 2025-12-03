Torna l'8 dicembre la Mezza Maratona di San Miniato

Tutto pronto per la quattordicesima edizione della Mezza Maratona di San Miniato “Giuseppe Cerone”. Torna la manifestazione organizzata dall’associazione Sport e solidarietà San Miniato, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio (Atletica La Rocca “Luigi Ocone”), la Consulta dello sport e il Comune di San Miniato. La gara, omologata Fidal, torna ad ospitare per il quarto anno anche la competizione inserita nel campionato regionale toscano, interamente riservata agli amministratori, organizzata in collaborazione con Anci Toscana. Sindaci e amministratori di Comuni, Province e Regione, potranno così tornare a sfidarsi in un percorso a più difficoltà, come avvenne nelle due precedenti edizioni, sulla distanza di 10 Km e della Mezza Maratona.

Cinque le tipologie di corsa: le gare principali competitive di 21,097 Km (omologate Fidal) e 10 Km, tre percorsi ludico-motori (3 Km, 7 Km e 10 Km). La gara ludico motoria fanno parte del calendario del Trofeo Pisano di Podismo e delle Tre Provincie, ed è aperta a tutti. Come di consueto le gare prenderanno il via lunedì 8 dicembre, con partenza dalla Casa Culturale alle 9 e alle 9.10 partenza della Mini run che si svolgerà all'interno dello spazio verde della Casa Culturale. In piazza Giulio Scali sarà allestito due maxi schermi da cui sarà possibile seguire tutte le fasi della gara. All’arrivo verrà offerto a tutti i partecipanti un piatto di riso al tartufo bianco di San Miniato preparato dal famoso chef-podista Marco Nebbiai. Sarà presente al via, fra i tanti nomi dello sport, anche il campione italiano della maratona 2018, il palermitano Alessio Terrasi.

Il percorso prevede la partenza dalla Casa Culturale (via Pizzigoni), Tosco Romagnola, viale Marconi, via Codignola, via Pestalozzi, via Guerrazzi, fino a La Catena, via Montanelli, via Cavane (prima di Casa Bonello) dove si svolta a sinistra e si continua su via Cavane fino all’intersezione con la Tosco Romagnola in direzione Ponte a Egola. Si prosegue in via San Giovanni Battista, si attraversa il centro abitato di Molino d’Egola per poi girare a destra su via Sibilla Aleramo, proseguire in via Saturnino e via Vecchia del Molino, via Pannocchia in direzione Ponte a Egola fino a via Savonarola. Alla rotatoria proseguire su via Contrada Nuova, via Leporaia, via Rio Monsone, via Curtatone e Montanara, via Piave, attraversare l’incrocio e proseguire su via Filippo Corridoni, quindi proseguire su via Dossetti. Alla rotatoria svoltare a destra su via Pruneta, proseguire in via Oberdan, via Cavasonno e poi girare a sx su via Ventignano fino ad entrare nel territorio del Comune di Fucecchio, un’altra novità di questa edizione, proseguendo fino a via Mazzone, via del Giardino, via del Pino e poi in via Macone. Si continua su via Castellonchio, via Cavane e poi via Giuseppe Montanelli, via Guerrazzi, via Cascina Lari, fino a via Selene, via Alessandro Volta e viale Marconi fino a via Codignola e via Pestalozzi.

Come da tradizione, anche quest’anno sarà consegnata ai partecipanti una medaglia che raffigura uno scorcio della Città: la chiesa del Santissimo Crocifisso. Premi anche per le squadre più numerose alla partenza e per quelle che porteranno al traguardo il maggior numero di atleti e atlete. A tutti i podisti iscritti alla gara competitiva sarà donata una maglietta con il logo della Mezza Maratona.

“La Mezza Maratona è nata nel 2011 e da allora è cresciuta tantissimo. Nel 2012, alla morte di Giuseppe Cerone, lo storico presidente dell’associazione podistica che collaborava all’organizzazione, abbiamo deciso di intitolare questa manifestazione alla sua memoria – dichiara Ivano Leoni, presidente dell’associazione Sport e solidarietà –. Nelle prime edizioni era pensata come una sorta di festa dello sport perché, oltre ai podisti, c’erano anche i pattinatori e gli handbikers, e si teneva a settembre. Dopo qualche anno fu spostata a dicembre, anche sulla scia della Mostra del tartufo, e da allora è diventata una tradizione del mese di Natale che quest’anno si arricchisce con l'omologazione Fidal e la quarta edizione del Campionato regionale amministratori, tagliando così il nastro delle quattordici edizioni e confermandosi davvero un grande successo”.

"La Mezza Maratona “Giuseppe Cerone” è una delle manifestazioni sportive più amate del nostro territorio, un appuntamento che unisce atleti, famiglie, volontari e comunità - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessora allo sport Elena Maggiorelli -. Questa quattordicesima edizione, omologata Fidal, conferma ancora una volta quanto lo sport possa essere un motore di partecipazione, salute e socialità. Il percorso, ricco di novità, e la possibilità di ospitare di nuovo la competizione dedicata agli amministratori, resa possibile grazie alla collaborazione con Anci Toscana, rappresentano un valore aggiunto e un'occasione di incontro tra istituzioni e cittadini in un contesto sano e inclusivo. Siamo grati all’associazione Sport e Solidarietà e a tutti i gruppi podistici che, con passione e competenza, rendono possibile ogni anno un evento così complesso e partecipato. La collaborazione tra volontari, Consulta dello Sport e Comune testimonia la forza del nostro tessuto associativo e la capacità di lavorare insieme per offrire una manifestazione che cresce ed evolve a ogni edizione. Invitiamo tutti a partecipare, correndo, camminando o semplicemente sostenendo gli atleti lungo il percorso: la Mezza Maratona è una festa dello sport e della comunità, e San Miniato è pronta ad accogliere ancora una volta centinaia di appassionati".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

