Trionfo della Fiammetta al Winter Swim Challenge: 33 medaglie e terzo posto per società

Tornano con un cospicuo bottino gli atleti allenati da Lorenzo Chesi al termine della kermesse per il II° Trofeo Winter Swim Challenge tenutosi alla piscina di Colle Val d’Elsa, manifestazione riservata al settore “Categoria”. Infatti, i ragazzi della Fiammetta, inanellando prestazioni di ottimo valore tecnico, conquistano la coppa che vale loro il 3° posto nella classifica finale per società, ciò grazie alle 33 medaglie conquistate, di cui 18 ori, 8 argenti e 7 bronzi, iniziando dunque sotto i migliori auspici la stagione agonistica del nuoto certaldese. Il dettaglio vede:

Categoria “UNICA”

Grassi Matteo: mattatore, conquista l’oro sui 200, 400 stile e sui 200 e 400 misti.

Leoncini Ilaria: conquista l’oro sui 200 rana, 4° posto sui 200 misti, 7° sui 200 stile e 11° sui 50 stile.

Cocci Francesco: conquista l’argento sui 200 rana.

Carpitelli Lorenzo: conquista l’oro sui 200 farfalla, 5° sui 100 farfalla, 6° posto sui 50 e 200 stile.

Bartalucci Giacomo: conquista l’oro sui 50 rana, 4° sui 400 misti, 7° sui 50 stile e 8° sui 50 farfalla.

Latini Benedetta: conquista due bronzi sui 50 rana e 200 misti.

Cianti Deva Maria: conquista il bronzo sui 50 dorso e 400 misti, 4° sui 50 rana e 5° sui 200 misti.

Indovino Emanuele: conquista il bronzo sui 200 rana e 400 misti, 4° sui 100 rana e 5° sui 50 rana.

Leoncini Ginevra: ottiene l’8° posto sui 50, 100 e 200 dorso, 10° posto sui 100 stile.

Puccioni Davide: ottiene il 7° posto sui 100 dorso, l’8° sui 50 stile e 100 farfalla, 9° sui 200 stile.

Bacci Matilde: ottiene il 5° posto sui 50 rana e poi il 17° sui 50 stile.

De Santi Sara: ottiene il 6° posto sui 200 dorso, l’8° sui 100 farfalla, il 10° sui 100 dorso e l’11° sui 200 stile.

Cambi Sofia: ottiene il 10° posto sui 100 farfalla e 200 dorso.

“JUNIORES”

Viani Giovanni: protagonista, con l’oro conquistato sui 400 misti, a cui si aggiungono gli argenti sui 200 misti, 200 stile e 100 stile.

Cianti Maria Vittoria: con ottime prove conquista l’oro sui 200 rana, poi l’argento sui 200 misti, il bronzo sui 50 rana, 5° posto sui 400 misti.

Cameli Sara: ottiene il 5° posto sui 200 farfalla, il 6° sui 50 stile, 8° sui 100 farfalla e il 12° sui 200 stile.

Bacci Teresa: ottiene il 7° posto sui 200 dorso, l’8° sui 50 rana, 14° sui 200 stile e il 15° sui 100 dorso.

Musaj Martina: ottiene il 4° posto sui 50 rana e 200 rana, poi il 6° sui 200 misti, 15° posto sui 200 stile.

Marzuoli Chiara: ottiene il 5° posto sui 200 misti, il 7° sui 100 stile, il 9° sui 100 dorso ed il 10° sui 200 stile.

“RAGAZZI”

Dodaj Aurora: dominatrice assoluta, conquista l’oro sui 100 e 200 farfalla e sui 50 e 200 stile.

Santini Cosimo: con gli ori conquistati sui 50 stile, 100 farfalla e 400 misti, argento poi sui 200 stile.

Galgani Diana: protagonista, con gli ori conquistati sui 50 dorso e 400 misti, a cui seguono l’argento sui 50 stile e 100 farfalla.

Bondi Lucilla: ottiene il 4° posto sui 200 dorso, poi il 5° sui 50 dorso e 100 stile, 6° posto sui 100 dorso.

Ghelli Andrea: ottiene il 4° posto sui 100 stile e 100 dorso, poi il 10° sui 50 e 200 stile.

Gulotta Federico: ottiene il 4° posto sui 200 rana, poi il 6° sui 400 misti, 7° sui 100 farfalla e 8° sui 100 rana.

Monzani Nicholas: ottiene il 7° posto sui 200 misti e 200 rana, il 9° sui 50 rana, 22° sui 100 dorso.

Testi Vittorio: ottiene il 5° posto sui 200 rana, il 9° sui 100 rana, 11° sui 100 stile e 17° sui 100 dorso.

Haile Lehem Solomon: ottiene l’8° posto sui 200 stile, il 12° sui 100 farfalla, poi il 13° posto sui 100 dorso.

Cappelli Giulio: ottiene l’8° posto sui 200 rana, 12° sui 50 rana, 23° sui 100 dorso e 24° sui 50 stile.

Chesi Eva: ottiene il 9° posto sui 200 stile e 100 farfalla, il 13° sui 50 stile ed il 15° sui 100 dorso.

Cerbai Niccolò: ottiene l’11° posto sui 50 rana, poi il 12° sui 100 rana, 19° posto sui 100 dorso e 200 stile.

Taddei Lorenzo: ottiene il 18° posto sui 100 farfalla e 100 dorso, 19° sui 50 stile e 22° sui 200 stile.

Fonte: Ass. Certaldo Nuoto