'Il Varco delle Prospettive': la cooperativa Cora racconta il cambiamento con un’installazione

Un cambiamento che non si racconta solo a parole, ma con un'esperienza vissuta: è così che nasce 'Il Varco delle Prospettive', la prima installazione di educazione immersiva della città. Uno spazio che guida lo spettatore dentro la dimensione emotiva del cambiamento. L’installazione educativa, prodotta da Cora Impresa Sociale in collaborazione con il Comune di Empoli, celebra la trasformazione di un’azienda conosciuta per oltre vent’anni con il nome di Piccolo Principe, oggi diventata Cora. Non un semplice cambio organizzativo, ma un percorso umano ed emotivo raccontato attraverso immagini, suoni e sensazioni. Il lancio dell’installazione è avvenuto oggi, 3 dicembre 2025, alla presenza di un nutrito pubblico e delle istituzioni, tra cui gli assessori alla scuola Maria Grazia Pasqualetti e alla cultura Matteo Bensi.

A raccontare questo traguardo è il presidente di Cora, Roberto Beconcini: "Oggi siamo qui a presentare Il Varco delle Prospettive, un’occasione per mostrare il cambiamento che la cooperativa ha affrontato negli ultimi anni. Volevamo narrare questa trasformazione con un’esperienza immersiva, dove sensazioni ed emozioni potessero farsi protagoniste. Avremmo potuto realizzare una mostra fotografica o invitare le vecchie glorie della cooperativa, ma abbiamo scelto di raccontare il cambiamento in modo diverso".

Il passaggio da Piccolo Principe a Cora, deciso a maggio dall’assemblea dopo un percorso interno alla cooperativa, ha aperto un vero e proprio cammino identitario: "Questo percorso ci ha spinto a raccontare cosa ci ha motivato a cambiare e a trovare un modo nuovo di comunicare il nostro racconto", ha aggiunto Beconcini.

Un semplice racconto a parole non sarebbe bastato. Ecco che nasce il corto, della durata di circa 12 minuti, realizzato sotto la guida del designer Luigi Magnani e la direzione artistica di Roberta Fabbri. È la sintesi e la vera espressione del cambiamento della cooperativa. Il video offre un’esperienza a 360 gradi: dai suoni alle immagini, fino agli effetti sensoriali come fumo, vento e luci.

"Abbiamo tradotto il cambiamento attraverso immagini, suoni e colori - ha spiegato Roberta Fabbri, responsabile del coordinamento strategico e direzionale di Cora -. Per noi, in quanto impresa sociale, il cambiamento è prima di tutto emotivo. Nel racconto si attraversano tutte le fasi: dallo spaesamento e dalla fatica, fino al momento in cui ci si rende conto che non si può più tornare indietro. Poi arrivano le possibilità, apparentemente infinite, e infine un nuovo equilibrio, frutto anche del percorso che ci ha preceduto. Il cambiamento parte sempre dalle persone, e il nostro tentativo è stato mostrare proprio questo".

Juri Stabile, coordinatore dei Processi educativi e relazioni operative di Cora, ha aggiunto: "Il progetto ha visto la collaborazione del Comune di Empoli, che ci ha fornito gli spazi degli Agostiniani per la proiezione del video. Questo spazio della biblioteca è perfetto e sintetizza perfettamente il binomio scuola-cultura di cui la nostra cooperativa si occupa tramite progetti scolastici e culturali".

Anche le istituzioni hanno commentato l’evento. L’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti ha osservato: "Il passaggio da Piccolo Principe a Cora è stato importante, ed è altrettanto importante raccontare la storia e il messaggio dietro questo cambiamento. Le immagini dell’installazione sono stupende e fanno riflettere". Per l’assessore alla cultura Matteo Bensi, "Il cambiamento è la sfida più importante per ciascuno di noi, prima di tutto a livello personale. Ci sembra di essere blocchi monolitici, ma nascondiamo sorprese anche a noi stessi".

Da oggi e fino al 14 dicembre, Il Varco delle Prospettive sarà visitabile gratuitamente nei locali del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Le proiezioni sono previste il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, e nel weekend, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Al termine della proiezione, i visitatori potranno lasciare il proprio feedback sull’esperienza tramite un tablet, rendendo così l’installazione ancora più interattiva e partecipativa.