Barberino Tavarnelle: al via la 46esima edizione del Rally della Fettunta e la 18esima per auto storiche

Rally della Fettunta a passo deciso verso il mezzo secolo di vita con 70 equipaggi iscritti alla corsa del 6-7 dicembre 2025, valida come 46/a edizione per le vetture moderne e 18/a edizione per le autostoriche. La regia è della scuderia Valdelsa Corse che ha il sostegno di Aci Firenze e dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa più quello di tanti sponsor privati. I territori, teatro della gara fin dal 1977, sono quelli di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa con estensione a San Casciano.

La vittoria sarà un fatto tra equipaggi Skoda: ci sono nove vetture Fabia R5 al via, un pacchetto tecnico del valore di milioni di euro che conferma il successo commerciale di questo modello racing. A caccia della terza vittoria consecutiva i sancascianesi La Ferla - Matteuzzi, mentre è in cerca di rivincita il bresciano Flavio Brega (secondo nel 2024) con Sauro Farnocchia alle note, lo storico navigatore di Andrea Aghini. Dal Lazio arriva un nuovo sfidante, Carmine Tribuzio; dalla Turchia Burak Cukurova ancora una volta in esplorazione sulle strade dei rally dello Stivale.

Gli italiani Roncoroni, Anselmi, Cagni, Del Testa, Turri completano il festival della casa boema. Davide Medici con la Peugeot 208 in allestimento N5 è un altro nome segnato sui taccuini per la top ten. Squilli di tromba dall’equipaggio evergreen Vescovi-Guzzi che con la Lancia Y riporta il marchio torinese sulle strade del Chianti dove mancava dal ‘Sanremo’ Mondiale degli anni ’80.

Su Lancia anche il pistoiese Alessandro Gori. Dal nord est bussa Bernd Zanon con la Clio Super 1600, uno specialista che si farà sentire: insieme all’altra Clio S1600 del maremmano Francesco Paolini, già vincitore nel 2018, possono scalare la graduatoria e dare altro spettacolo. così come quelli dei toscani Paolo Moricci, Claudio Fanucchi e del pilota di Tavarnelle Matteo Corti, che è pure uno degli organizzatori del Fettunta, affiancato dall’avvocato Cristian Pollini: sono tutti piedi pesanti a bordo di vetture vivaci che lotteranno per il Trofeo Due Ruote Motrici, novità del Fettunta 2025. Battaglie contro il cronometro ci saranno in tutte le classi, soprattutto in N3 e N2.

Tra le vetture storiche 16 equipaggi al via con ben 14 modelli di auto differenti che in prevalenza evocanole gare degli anni ’80 e ‘90. In vista la Bmw M3 del pratese Brunero Guarducci con Massimo Bazzani, l’Audi Quattro del friulano Elio Tinello De Caneva, la Ford Sierra Cosworth di Guerrini-Taccini, i fiorentini Gargani-Sanesi e i garfagnini Lombardi-Marchi con le ruggenti Opel Kadett Gsi 16v, i vincitori del 2024 Fei-Pistolesi. Torna dall’Inghilterra con la sua elegante Lotus Elan il britannico con radici elbane Trevor Smithson, 89 anni all’anagrafe, affiancato dal copilota Christian Soriani. Il farmacista Ettore Falchetti ‘Nestore’, 83 anni, mostrerà l’Alpine A110 col navigatore Emanuele Mischi.

Le coordinate del rally - Tutti i dettagli, le informazioni utili, la mappa, la tabella dei tempi e delle distanze, l’elenco iscritti completo sul sito www.valdelsacorse.it . La gara parte sabato 6 dicembre da Bacci Trasmissioni (ore 15.00 il primo concorrente) a Sambuca Val di Pesa. Arrivo domenica 7 dicembre dalle ore 16.00 in piazza Matteotti a Tavarnelle dopo nove prove speciali: due il sabato a Sambuca (ore 15,20 e 17,40 la prima vettura), sette la domenica (Cortine ore 8,25, 12,15, 15,25; Pietracupa ore 9,00 e 12,50; la nuova Quattrostrade ore 9,45 e 14,40). Direzione gara nella casa della Cultura a Barberino Val d’Elsa. Confermati il parco assistenza e lo shakedown (test pre-gara) a Sambuca e il riordino a San Casciano in piazza della Repubblica con la degustazione di olio e fettunte.

Fonte: Rally della Fettunta - Ufficio stampa