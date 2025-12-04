Antonio Mazzeo in missione a Tirana

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è oggi a Tirana, alla guida del Comitato consultivo congiunto Ue-Albania (Jcc), di cui è stato eletto presidente dal Comitato europeo delle Regioni.

La delegazione ha incontrato il primo cittadino di Elbasan, Gledian Llatja, e i sindaci dell’associazione nazionale delle municipalità dell’Albania. All’incontro, hanno preso parte il Ministro albanese per gli Enti locali, Ervin Demo, e Silvio Gonzato, ambasciatore dell’Unione europea in Albania. L’incontro si è tenuto nel Palazzo presidenziale, residenza ufficiale del presidente dell’Albania. Il Jcc è nato per accompagnare il processo di integrazione europea dell’Albania e la cooperazione territoriale.

“Queste giornate di lavoro a Tirana ci confermano una cosa: il percorso dell’Albania verso l’Unione europea sta avanzando rapidamente. L’obiettivo è chiaro: arrivare alla firma dei trattati entro il 2027”, ha dichiarato Mazzeo. “Oggi, insieme ai sindaci albanesi, all’ambasciatore, al ministro Demo e agli esperti, abbiamo affrontato temi cruciali: servono politiche fiscali più coraggiose, più poteri e più autonomia agli enti locali, nuove leggi che semplifichino davvero l’accesso ai fondi europei. Senza territori forti – ha aggiunto Mazzeo –, il processo di adesione non può compiere il salto decisivo. L’Europa è il nostro destino comune. È il destino dell’Albania e di tutti i Paesi dei Balcani che condividono questa prospettiva. La loro integrazione renderà l’Unione più coesa, più stabile e più forte”.

Il processo proseguirà nei prossimi mesi, ha concluso Mazzeo: “è esattamente questo il lavoro che stiamo portando avanti e che continueremo a portare avanti nei prossimi mesi: costruire un’Albania più forte e un’Europa più vicina alle persone, partendo dai comuni e dalle regioni, che sono il cuore della democrazia europea”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa