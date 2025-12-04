Tre appuntamenti pre-natalizi con la Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli annuncia tre importanti appuntamenti, tra tradizione e spiritualità, che ogni anno accompagnano verso le celebrazioni del Santo Natale. Il primo è in programma venerdì 5 dicembre alle ore 18, con la benedizione del Presepe sul sagrato della Collegiata: un momento significativo per l’Arciconfraternita e per tutti i volontari che ogni anno si dedicano con impegno alla sua realizzazione.

Sabato 6 dicembre, alle ore 18.30, nella Collegiata di Sant’Andrea si svolgerà il rito della Vestizione dei nuovi Fratelli e Sorelle: un passaggio fondamentale nella vita di ogni membro della Misericordia. Con questo gesto avviene infatti l’ingresso ufficiale nei Fratelli giornanti della Misericordia: un momento che identifica l'adesione ai principi morali che guidano ogni azione, ovvero il solenne impegno a servire il prossimo con fedeltà e umiltà.

Infine domenica 8 dicembre, nel giorno in cui si celebra l'Immacolata Concezione, si terrà come da tradizione l’assemblea della Fratellanza, durante la quale il Governatore Francesco Pagliai presenterà la relazione morale 2025. Un appuntamento particolarmente significativo per i confratelli e le consorelle della Misericordia che offre l’occasione di ripercorrere un anno di attività, impegni e fatiche svolte al servizio di chi ha più bisogno, oltre che di delineare gli obiettivi futuri. L’assemblea della Fratellanza si concluderà con la premiazione dei volontari e la consegna dei riconoscimenti.

Durante l’assemblea verrà assegnato anche il premio “Annunciazione d’oro”: un riconoscimento che da oltre quindici anni viene conferito a una personalità, ente o associazione che si è distinta per la diffusione dello spirito di missione della Misericordia. L’edizione 2024 del premio fu attribuita alle forze dell’ordine che operano nel comune di Empoli. L’Annunciazione d’oro 2025 sarà conferita alla memoria di Loriano Bagnoli, storico fondatore della Sammontana scomparso lo scorso novembre all’età di 86 anni.

Fonte: Misericordia di Empoli