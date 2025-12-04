Aurelio Cupelli sarà il garante delle persone con disabilità a San Miniato

Sarà di nuovo Aurelio Cupelli il Garante dei diritti delle persone disabili del Comune di San Miniato. Dopo la nomina nel 2023, scaduta al termine del precedente mandato del sindaco, il consiglio comunale del 18 novembre scorso ha indicato il suo nome con 10 voti favorevoli (2 assenti).

"Il Garante è stato individuato al culmine di un percorso iniziato un po' di tempo fa con la commissione per le politiche sociali, all’interno di una rosa di tre candidati, selezionata a seguito di un bando pubblico - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alle politiche sociali Matteo Squicciarini -. Questa figura non ha un ruolo esclusivamente sociale ma deve essere trasversale tra i vari assessorati: sarà un garante di tutti e tutte, intervenendo su vari aspetti che interessano la disabilità come il diritto allo studio e alla cultura, e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dovrà avere un ruolo di garanzia per le persone con disabilità a 360 gradi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al bando mettendosi a disposizione per questo incarico gratuito e facciamo gli auguri di buon lavoro ad Aurelio Cupelli".

La figura del Garante dei diritti delle persone disabili ha come obiettivo quello di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili. Svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili domiciliate o residenti nel Comune di San Miniato ed è nominato dal sindaco, su proposta del consiglio comunale, all’interno di una lista di nominativi, raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico. L’incarico scade a giugno 2029, al termine dell'attuale legislatura, perché legato al mandato del sindaco ed opera a titolo volontario, senza percepire alcuna indennità o compenso.

Classe 1966, Aurelio Cupelli è da sempre impegnato nell'associazione Famiglie H, dove ha promosso e sostenuto progetti ed attività di assistenza e inserimento sociale, artistico e lavorativo di ragazzi e ragazze portatori di handicap. Collabora dal 2012 all’organizzazione di attività sportive e ricreative dell’Asd Gam, rivolte a soggetti con disabilità psicofisica, tra i quali quello dedicato alla partecipazione, come volontario, all’organizzazione del meeting regionale di Bowling Special Olympics che si tiene ogni anno a San Romano. Appassionato di fotografia, nel 2022 ha realizzato un servizio fotografico con 15 ragazzi con disabilità intellettiva, al fine di promuovere la loro attività lavorativa autonoma e, nello stesso anno, ha messo in mostra un lavoro fotografico dal titolo “Diverse Realtà, realtà diverse”, con l’obiettivo di promuovere le capacità artistiche ed espressive dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Da ottobre 2023 a giugno 2024 ha già ricoperto il ruolo di Garante dei diritti delle persone disabili.

