Basket Empoli donne, Use Rosa si prepara al derby contro Livorno

Sport Empoli
Irene Ruffini

Rimessa in piedi una baracca che scricchiolava pesantemente, l’Use Rosa Scotti rimette la testa fuori da casa. Lo farà nella vicina Livorno, sabato sera alle 19 (arbitri Boudrika e Forni, diretta sul canale YouTube della società livornese), in un derby che coach Cioni si aspetta difficile e complicato.

“Andiamo a giocarcela – attacca – col morale alto dopo le tre vittorie e la consapevolezza di andare ad affrontare una squadra forte. Lo dicono i nomi delle giocatrici livornesi anche se loro, come noi, stanno passando un momento non brillantissimo come testimonia la classifica. Resta il fatto che è una squadra da lato sinistro della graduatoria ed alla fine ci riuscirà per il valore del gruppo. Jolly ha tantissimi punti nelle mani, esperienza per questo campionato e chi conosce il basket femminile capisce bene cosa voglio dire. Il loro potenziale ci impone di fare una prestazione difensiva sopra le righe o non la porteremo via”.

“Queste tre vittorie sono importanti – prosegue il tecnico – anche se arrivano dopo cinque sconfitte che avevamo rimediato prima. Quindi siamo ancora sotto come numeri ma è cambiato tanto specie nella testa delle giocatrici. Siamo state avvantaggiate dal fatto che lo slittamento della partita con Moncalieri ci ha fatto chiudere in palestra a lavorare, cosa che la squadra ha fatto al massimo come sempre. E’ stata una fase importante ma non siamo a niente. Lo dice la classifica e quindi dobbiamo continuare così, non pensare che tutti i problemi siano spariti. Le ragazze sanno benissimo che, se non difendiamo per quaranta minuti, facciamo fatica e, da questo punto di vista, le due ultime prestazioni sono un bel segnale”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

