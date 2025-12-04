Gli studenti della Bacci Ridolfi premiati per un cartoon con Avis Toscana

Nei fondali marini il buio regna sovrano, e solo Giovanni il pesce lanterna ha la capacità di aiutare gli altri pesci di Abyssolandia a trovare la luce. Quando lui perderà il suo caricabatterie, però, saranno gli altri pesci e dei simpatici pirati a dargli una mano: pur di aiutarlo arriveranno a toccare persino le stelle e insegneranno a tutti gli abitanti dei fondali l’importanza del valore del dono. È il cartone animato inventato nell’ambito del progetto Cartoon School dagli studenti della II B e II E della scuola secondaria Bacci/Ridolfi, che lo scorso 13 novembre ha vinto ben tre premi al Teen Toon Festival di Ascoli Piceno.

La giuria tecnica del Teen Toon Festival Under 14, la manifestazione rivolta ai giovanissimi autori di cartoni animati, ha assegnato ai ragazzi di Castelfiorentino il premio per la miglior idea originale con la seguente motivazione: “per aver affrontato in maniera divertente ed efficace il tema dell’amicizia e dell’inclusione tra esseri differenti con grande garbo e divertimento”. Inoltre il corto ha vinto anche due premi speciali assegnati dagli sponsor del festival: il premio Csv e il premio Dimensione Fumetto.

Il cortometraggio fa parte del progetto Cartoon School, che nasce dalla collaborazione tra Avis Toscana e l’Associazione Sostenabitaly non profit. Un progetto che coinvolge gli studenti delle scuole e li trasforma in veri e propri autori: dalla scrittura alla realizzazione grafica, dall’animazione al doppiaggio, ogni fase è curata dai ragazzi stessi per raccontare storie che hanno come tema la solidarietà, l’impegno sociale, il dono.

“Non è solo un cartone animato di pochi minuti – dice Silvia Zannelli, presidente Avis Comunale Castelfiorentino – ma un vero e proprio percorso creativo, in cui, grazie al lavoro di gruppo, i ragazzi hanno potuto creare un prodotto audiovisivo complesso. I premi ricevuti valorizzano il talento e l’impegno condiviso da docenti, studenti e Avis dimostrando come la creatività possa diventare strumento di crescita e veicolo di valori. Non dobbiamo dimenticare l’importanza del dono incondizionato, valore che anima volontari e donatori che deve essere trasmesso alle nuove generazioni”.

“Apriamoci ai giovani e facciamoli partecipare, con sguardo positivo e senza pregiudizi – dice Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana –. Questo progetto è la conferma che quando questo viene fatto, i ragazzi rispondono positivamente. Come Avis Toscana siamo felici che il progetto prosegua e che riceva premi e riconoscimenti importanti”.

“Il Mistero di Abyssolandia” è il cortometraggio realizzato dai ragazzi delle attuali II B e II E dell'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino (plesso Bacci/Ridolfi) in partnership con Avis Toscana. Il cortometraggio è nato all’interno del progetto Cartoon School promosso da Avis Toscana in collaborazione con l’Associazione Sostenabitaly e con il supporto di Avis Castelfiorentino.

Fonte: Avis - Ufficio stampa