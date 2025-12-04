A Cerreto Guidi la Torre di Pisa all'uncinetto in mostra con il presepe: "Partecipazione da tutta Italia"

Una torre di Pisa all'uncinetto, alta 2 metri e mezzo, con 180 colonne e altrettanti archi, rigorosamente pendente come l'originale. È la nuova opera delle Dame dell'Uncinetto, gruppo guidato da Gessica Mancini di Cerreto Guidi che per l'occasione si mette in posa con l'ultima creazione come i turisti per le foto in piazza dei Miracoli. Il monumento toscano, finemente riprodotto a maglia bassa, è andato ad arricchire il patrimonio di cotone realizzato negli anni, arrivato a vantare il presepe all'uncinetto più grande d'Italia. La torre fresca d'inaugurazione si aggiunge agli altri monumenti, creati con una base di legno ricoperta dalla lavorazione, che omaggiano il territorio ovvero la Villa Medicea di Cerreto Guidi e il Castello dei Conti Guidi di Vinci. Entrambi sono visitabili insieme al presepe, in continuo sviluppo, lungo oltre 30 metri e ricco di dettagli, personaggi e animali.

Prossimo progetto Palazzo Vecchio: "Stiamo cercando aiuto"

"La cosa che mi è piaciuta di più è aver coinvolto un po' tutta Italia, come fatto con il cielo del presepe, anche con le pietre che abbiamo usato per costruire la Torre di Pisa". Le Dame dell'Uncinetto hanno lanciato un appello dalla loro pagina social, a cui hanno risposto appassionati da nord a sud, ma anche dall'estero fino alla Norvegia, inviando le pietre ovvero rettangolini che, cuciti insieme, hanno formato la struttura. "Tutti gli anni per il 30 novembre, Festa della Toscana, cerchiamo di inaugurare un nuovo monumento, perché vogliamo che le persone vengano a Cerreto Guidi tutto l'anno, non solo a Natale". E il prossimo progetto, svela Gessica, "è Palazzo Vecchio". E l'appello a partecipare è già aperto: "Stiamo cercando aiuto, abbiamo bisogno di persone che realizzino delle pietre, fatte con filato grezzo larghe 3 centimetri e alte due centimetri, che poi verranno assemblate insieme per la struttura di Palazzo Vecchio di Firenze. Sempre tramite social contattate Le Dame dell'Uncinetto per avere tutte le indicazioni per poterlo fare, o passate a trovarci".

Come è nata l'idea del presepe, ospitato anche in Vaticano

Il presepe è nato 11 anni fa, "era piccolino, misurava un metro e mezzo, ora ha superato i 30 metri". Un'idea nata quando, nello stesso anno, Gessica ha scoperto di avere il Parkinson: "Invece di mettermi a piangere mi sono messa a fare l'uncinetto, coinvolgendo molte persone di paese e non solo". Allenando le mani, giorno dopo giorno, tantissimi personaggi inseriti nello scenario delle campagne toscane ed empolesi hanno popolato la stanza nel centro di Cerreto, dove si possono ammirare le opere di Mancini e del gruppo delle Dame. Dal falegname al pescatore fino al macellaio, molte figure si muovono e altre fanno addirittura rumore. Come quelli degli animali, tantissimi sparsi qua e la e curati nei minimi dettagli: dalle mucche al gallo fino a quelli più piccoli, come il piccione in volo sulla Villa, un ragno o l'alveare che scende da un albero.

Una grande opera che ha già fatto parlare di sé, come quando nel 2019 ha partecipato a 100 presepi in Vaticano. "Ci ha riempito di orgoglio, abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere Papa Francesco, raffigurato con una statuina nel nostro presepe. L'incontro è stato molto simpatico perché quando lui si è visto fatto all'uncinetto ha detto, 'mi hanno ritratto in tante maniere, ferro battuto, mosaico, marmo, ma così mai nessuno'".

Il presepe si trova a Cerreto Guidi ed è aperto dal 7 dicembre fino al 18 gennaio. "È gradita la prenotazione, al numero che potete trovare sulla nostra pagina Facebook Le Dame dell'Uncinetto".

