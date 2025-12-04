Cocaina e hashish in centro a Pisa, arrestato 25enne

I carabinieri hanno arrestato un 25enne a Pisa per detenzione di droga e spaccio. Alle 18.30 di mercoledì 3 dicembre in centro i militari lo hanno fermato e controllato. Il giovane aveva con sé ventotto involucri di cocaina per un peso di 16.5 grammi, oltre a hashish per quasi 1' grammi. Aveva anche 1120 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari.