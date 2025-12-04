Cormorani, folaghe e non solo: birdwatching invernale a Arnovecchio

Visita a tema nell’oasi naturale protetta di Arnovecchio. Ultimo appuntamento del cartellone “Un Autunno per l’ambiente” che ha regalato tante iniziative importanti e molto partecipate. La data da segnare in agenda è domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 11, con il “Birdwatching invernale”, ingresso gratuito con prenotazione da effettuare tramite email all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

La visita sarà dedicata all’avifauna che frequenta l’oasi nel periodo invernale: gli uccelli acquatici del lago ed i piccoli passeriformi del bosco. Da dicembre a febbraio la piccola area umida offre rifugio ad anatre selvatiche (come i Moriglioni) e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano, accompagnato dal più raro Marangone minore.

La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta guida ambientale del Centro.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ai piccoli uccelli che in questo periodo affollano le mangiatoie invernali; Cinciallegre e Cinciarelle, Capinere, Pettirossi e Fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima. Oltre ad osservare ed imparare a riconoscere le varie specie, i partecipanti riceveranno indicazioni su come trasformare anche il proprio giardino in una piccola oasi per la fauna, con arbusti che offrono frutti invernali e attrezzature per il “birdgarden”. Si consiglia di essere muniti di binocolo.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant’anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Nel mese di dicembre l’area naturale protetta di Arnovecchio sarà aperta il sabato pomeriggio, dalle 13.30 alle 16.30 e la domenica mattina, dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero. Per informazioni consultare il sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa