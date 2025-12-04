Buongiorno oggi ringrazio Carmela per questo dolce "Cremosa alle mele" buonissimo, lo dico perchè l'ho assaggiato domenica scorsa durante l'inaugurazione di un centro olistico "Cambia-Menti". Avevo già conosciuto Carmela in un'altra occasione a casa di una nostra amica in comune, aveva portato questa e altri dolci preparati da lei. Io l'ho soprannominata la Signora delle Erbe perchè faceva anche le tisane con le sue erbe essicate (camomilla, malva, menta, carciofo ecc.) che prende nei campi in campagna dove lei abita. Prepara anche mix di erbe aromatiche.

Confesso che ho mangiato diversi pezzettini di questa torta, perchè secondo me dà assuefazione, quando mi piace particolarmente un alimento ne mangio oltre misura, ma questo non è un bene, non fate come me. Le foto del folce di Carmela le ho scattate io.

Cremosa alle mele

Ingredienti per uno stampo per dolci da 24 cm

4 mele tagliate a tocchetti

120 gr di zucchero

2 uova

300 ml di latte

60 gr di burro a temperatura ambiente

3 cucchiai di zucchero di canna

130 gr di farina

La scorza grattugiata di un limone

1 bustina di lievito

Zucchero a velo per guarnire

Preparazione

Sbucciate le mele e tagliatele a tocchetti piccoli. Se avete un bimby mettete tutti gli ingredienti insieme e frullate, dovrà venirvi un composto cremoso. Per chi non ha il bimby può utilizzare un frullatore, mix, o le fruste in questi casi mettete gli ingredienti un poco alla vota e amalgamate di volta in volta (potete seguire l’ordine degli ingredienti come sono stati messi sopra la descrizione della ricetta e lasciare per ultimo il lievito). Una volta che il composto cremoso è pronto versatelo in uno stampo per dolci da 24 cm e poi in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti. Quando la torta si raffredda potete guarnirla con lo zucchero a velo.

Carmela

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.