Crisi Atop: nuove prospettive dal tavolo regionale

Attualità Barberino Tavarnelle
Valerio Fabiani
Valerio Fabiani

Un’intesa in grado di scongiurare il temuto e annunciato esubero di 120 dipendenti sui 240 in servizio alla Atop di Barberino Tavarnelle (Fi), l’azienda del gruppo Ima che produce linee automatiche per la realizzazione di statori e rotori per motori elettrici.

E’ quella che è stata definita ieri, nel corso della riunione del tavolo di crisi che si è tenuta a Firenze presso la presidenza della Regione Toscana e approvato dall’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Atop questa mattina.

Al tavolo di ieri hanno partecipato oltre al consigliere al lavoro Valerio Fabiani, supportato dalle strutture dell’unità di crisi di Regione Toscana e Arti, anche il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, Fiom Cgil e Cgil Firenze, Rsu, Azienda e Confindustria.

“Abbiamo fatto un grande passo avanti”, sottolinea Valerio Fabiani, consigliere delegato per il lavoro e le crisi aziendali dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “Questa prima intesa predispone un percorso di uscita dalla crisi innovativo e nel nome della responsabilità sociale d’impresa. Infatti, Atop, ancorché ridimensionata, continuerà ad operare sul territorio e sarà rilanciata attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, in più il Gruppo Ima costituirà una nuova impresa con la partecipazione diretta del gruppo stesso e di aziende consociate, che investirà sul territorio di Barberino Tavarnelle, portando nuove attività produttive nelle quali potranno trovare occupazione i dipendenti Atop che lo vorranno. Il gruppo inoltre offrirà anche ulteriori opportunità occupazionali presso le altre sedi toscane o della casa madre”.

Nel verbale sottoscritto ieri è stato anche stabilito che per tutte le lavoratrici e i lavoratori che intenderanno ricollocarsi nella newco o che intenderanno farlo presso le altre sedi del gruppo, il passaggio avverrà a parità di condizioni contrattuali.

“Si tratta insomma - conclude Fabiani - di un accordo fortemente innovativo frutto del lavoro di squadra del tavolo regionale, per il quale voglio innanzitutto ringraziare sindacato e azienda, e che dimostra ancora una volta che la collaborazione fra le parti può consentirci di gestire le difficoltà e addirittura di creare nuove opportunità”.

