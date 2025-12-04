Eduscopio 2025: il Liceo "Dini" di Pisa primo nell’area pisana e secondo in Toscana

Il Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa ottiene risultati di eccellenza nell’edizione 2025 di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole superiori italiane sulla base dei risultati universitari dei diplomati.

Con un punteggio di 88,24, il "Dini" si conferma il miglior liceo di Pisa e dell'area pisana e il secondo liceo scientifico della Toscana, preceduto soltanto dal Liceo “Machiavelli” di Firenze, a distanza contenuta dal vertice della classifica nazionale (93,18).

L’edizione 2025 di Eduscopio ha analizzato i risultati universitari di oltre 1.355.000 diplomati provenienti da 8.150 scuole italiane. La valutazione si basa su indicatori oggettivi, quali la media dei voti agli esami universitari, la percentuale di esami superati e i crediti formativi acquisiti nel primo anno di università.

Il punteggio ottenuto dal "Dini" conferma che i nostri studenti accedono all’università con una preparazione solida e completa e acquisiscono competenze e metodo di studio che consentono loro di affrontare con successo gli esami del primo anno, anche nei corsi di laurea più impegnativi.

Questi risultati testimoniano la qualità del lavoro quotidiano svolto dai nostri studenti, che affrontano con serietà e impegno il percorso scolastico, dai nostri docenti, che ogni giorno si dedicano con competenza e passione alla formazione delle nuove generazioni, e dall’intera comunità scolastica, che sostiene e valorizza il percorso di crescita dei giovani.

Fonte: Ufficio Stampa