Firenze, scoperta un’attività di spaccio dopo un furto in un negozio: arrestato 21enne

Scoperta un’attività di spaccio a Firenze a seguito di un furto in un negozio. È successo nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre, in via Erbosa, quando la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciandolo anche per furto aggravato.

Secondo la ricostruzione, un dipendente del negozio ha visto il giovane prendere un power bank da uno scaffale, nasconderlo in tasca e oltrepassare le casse automatiche pagando solo una bibita.

Il dipendente ha cercato di fermarlo, ma il 21enne si è dato alla fuga. Poco più avanti, le Volanti di via Zara lo hanno raggiunto e bloccato. Durante i controlli, la Polizia ha rinvenuto due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 180 grammi.

Nel corso della verifica dell’identità, gli agenti hanno scoperto sul telefono del giovane numerose foto e video in cui era intento a suddividere sostanze stupefacenti in dosi, utilizzando materiale per l’imballaggio. In alcune immagini era visibile anche un QR code collegato a un account Instagram intestato al 21enne, con video in cui mostrava droga e ingenti somme di denaro.

La sostanza stupefacente e il telefono sono stati sequestrati.