Friends of Florence e Fondazione Angeli del Bello insieme per la manutenzione del tabernacolo di piazza Tasso

Friends of Florence, che nel 2025 ha rinnovato il proprio sostegno alla Fondazione Angeli del Bello per la manutenzione dei tabernacoli, ha partecipato, insieme ai cittadini, il lunedì scorso all'intervento al tabernacolo di Piazza Tasso, angolo via del Campuccio, restaurato già nel 2018 grazie al contributo della fondazione americana.

L’intervento è stata eseguito dalla squadra dei Custodi del Bello, impegnata durante tutto l’anno nella piccola manutenzione dei tabernacoli cittadini grazie al sostegno di Friends of Florence.

Nel corso dell’intervento sono state eseguite le seguenti azioni volte a manutenere il tabernacolo: rimozione scritte vandaliche delle pareti circostanti, rimozione della scritta vandalica sull’infisso in ferro, rimozione della polvere dalla vetrata, pulizia della vetrata con acqua e detergente e aspirazione delle polveri con miniaspiratore.

Il tabernacolo custodisce una tempera raffigurante la Madonna con Bambino, San Giovanni Battista e San Bernardino da Siena, realizzata nel 1953 da Piero Bernardini e restaurata nel 2018 sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza ABAP di Firenze da Martina Calmanti con il sostegno di Friends of Florence.

Il progetto Custodi del Bello, avviato dalla Fondazione Angeli del Bello nel 2022, coinvolge persone fragili offrendo opportunità di reinserimento lavorativo attraverso attività di cura del territorio. La collaborazione con Friends of Florence ha permesso di ampliare il progetto con CuriAMO i Tabernacoli, che nel 2025 ha visto i Custodi eseguire 42 interventi ai tabernacoli della città. Il progetto è promosso a livello nazionale da Consorzio Communitas, Fondazione Angeli del Bello e associazione Extrapulita.

Il sostegno di Friends of Florence garantisce la piccola manutenzione continua dei tabernacoli, contribuendo alla tutela di questi piccoli gioielli del patrimonio cittadino.

Friends of Florence è lieta di sostenere i restauri e la relativa manutenzione die tabernacoli di Firenze, portatori di una devozione popolare che è a tutt’oggi molto sentita in città. - Sottolinea la Presidente Simonetta Brandolini d’Adda - Essi sono parte dell’identità del territorio e della storia dei quartieri nei quali sono collocati. La nostra Fondazione è felice non solo di poter riconsegnare ai fiorentini queste opere nella loro piena leggibilità grazie ai restauri sostenuti, ma di assicurare per essi, attraverso gli Angeli del Bello e il progetto Custodi del Bello, una manutenzione costante che consenta loro di raccontarsi alle generazioni presenti e future.

“Siamo davvero orgogliosi di poter prenderci cura di un patrimonio artistico così prezioso, grazie a Friends of Florence e grazie all’importante Protocollo che abbiamo oramai da tanti anni con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia - commentano dalla Fondazione Angeli del bello - . Si è creata una collaborazione perfetta, Friends of Florence finanzia il restauro di tanti Tabernacoli e poi arriviamo noi a fare della piccola manutenzione indispensabile per mantenere la bellezza che ammirano tutti. Non solo i restaurati, anche i tanti che si trovano a Firenze nelle zone dove operano i Custodi del Bello, più di 50 ogni anno e che attendono di essere restaurati”.

Fonte: Ufficio Stampa

