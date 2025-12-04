Furto nella notte alla Pubblica Assistenza di Stabbia: rubata un’auto per il trasporto disabili

Furto nella notte alla sede distaccata di Stabbia della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Un’altra spaccata ai danni del volontariato, dopo altri episodi avvenuti nelle zone vicine con modalità molto simili: soltanto qualche mese fa alcuni ladri erano entrati nella sede principale della PA di Fucecchio e, nello stesso periodo, anche in quella di Staffoli.

I ladri sarebbero entrati passando per una finestra dell’oratorio, che si trova accanto alla struttura della sede della Pubblica Assistenza, messa a disposizione dalla parrocchia. Da lì hanno forzato la serratura entrando nell’ufficio nel tentativo di cercare del denaro, ma, come riferisce il presidente della PA di Fucecchio, Luigi Checchi, "fortunatamente non lasciamo mai soldi e, quando sono entrati, non ce n’erano già più".

Mobili danneggiati e locali a soqquadro, con danni stimati in migliaia di euro tra mobili e infissi. Durante l’irruzione, uno di loro si sarebbe ferito, lasciando macchie di sangue ovunque.

Il danno maggiore, però, è stato il furto di un’auto attrezzata per il trasporto di persone con disabilità. "Hanno trovato le chiavi dei mezzi - racconta Checchi - hanno preso le chiavi dell’ambulanza e del Doblò. Fortunatamente l’ambulanza non era presente e hanno portato via solo l’auto attrezzata. Si parla di decine di migliaia di euro di danni per un veicolo con strumenti creati appositamente per l’assistenza ai disabili".

"È l’ennesimo attacco al volontariato nell'Empolese Valdelsa - continua il presidente - già l’anno scorso avevamo subito un episodio del genere, qualche mese fa nella sede principale e ora questo. È un duro colpo per noi. Spesso si dice 'sparare sulla Croce Rossa', ma qui hanno sparato sulla Pubblica Assistenza! Facciamo tanti sacrifici per far tornare i conti e questo è ciò che otteniamo. È una coltellata, siamo veramente desolati".

L’associazione si è rivolta alle forze dell’ordine, che sono subito intervenute sul luogo della spaccata, con l’intervento della scientifica per analizzare le macchie di sangue lasciate dai ladri. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il mezzo e individuare i responsabili.

Nel frattempo, il presidente e tutto il personale della Pubblica Assistenza di Fucecchio lanciano un appello: "Ringrazio la cittadinanza e i sindaci dei comuni che si sono già mobilitati, e lancio un appello: a chiunque veda una Fiat Doblò targata EM 470 NC con i loghi della Pubblica Assistenza, contattateci al più presto. Chiediamo massima condivisione e di contattarci per qualsiasi avvistamento del veicolo. Ogni segnalazione può fare la differenza. Grazie a tutti per la collaborazione".

I contatti per le segnalazioni: 057122222 (Sede PA Stabbia); 3498791572 (Presidente PA Fucecchio).

Notizie correlate