Successo per la giornata dell’olivo mignolo cerretano: parte il censimento sul territorio

E ’stata molto apprezzata la giornata itinerante alla scoperta dell’olivo mignolo cerretano che proseguendo il percorso avviato nei mesi scorsi, punta a sviluppare questo tipo di produzione specifica per farne un volano di sviluppo dell’area del Montalbano.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha iniziato questo cammino virtuoso con il preciso intento di estenderlo a un territorio più vasto. "Il nostro obiettivo - sostiene il Vice Sindaco Massimo Irrati - è quello di far rete e di stare insieme. Solo così si potranno ottenere dei risultati. Per raggiungerli serve certamente l’impegno degli enti, ma soprattutto quello dei produttori degli olivi. Ringrazio la Strada dell’Olio e del Vino, l’Università di Pisa e tutti gli studiosi che si sono impegnati per la buona riuscita di questa iniziativa che non è punto di arrivo, ma un’altra tappa di un percorso più lungo. Uno speciale ringraziamento al Frantoio Ancillotti di Cerreto Guidi per la disponibilità dimostrata nel consentire la visita guidata e nell’organizzare la degustazione, a Colle Alberti e Micaela Cespoli per aver fornito l’olio mignolo e Valentina Iozzia e Leonardo Mati di Lamporecchio per i biscotti all’olio".

La giornata itinerante alla scoperta dell’olivo mignolo cerretano è nata sotto la spinta del Comune di Cerreto Guidi che l’ha organizzata insieme all’Associazione "La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano - Le colline di Leonardo" con il suo presidente Luigi Micheli, all’Università di Pisa e al Comune di Vinci. E proprio da Vinci la giornata ha preso le mosse con l’intervento dei relatori e i saluti istituzionali della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e del Sindaco di Vinci Daniele Vanni. Presentati il lavoro di ricerca didattica svolto nel Montalbano dall’Università di Pisa e i progetti di valorizzazione del territorio realizzati dagli studenti di Intelligenza Artificiale.

Si è parlato anche di censimento dell’olivo mignolo cerretano che porterà nel tempo a un monitoraggio e a una mappatura sul territorio. Di certo si registra una crescente volontà dei produttori di accrescere le piantumazioni per produrre olio mignolo in purezza. Tra l’altro in occasione dell’iniziativa, la Dr.ssa Barbara Alfei ha confermato la presenza alla rassegna nazionale 2025/2026 di oli monovarietali di due aziende del territorio che producono a Cerreto Guidi e Capraia e Limite dell’olio mignolo. Sarà inoltre diffusa a breve una locandina con un QrCode che rilancerà un questionario per il censimento del numero di piante e per raccogliere nuove idee e proposte.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

