Giovani talenti per l’identità toscana, idee per valorizzare la creatività in ambito moda e design

Una T shirt, una felpa, un accessorio originale di Regione Toscana che arrivi direttamente dall’idea delle studentesse e degli studenti che si stanno specializzando in moda e design sul nostro territorio.

La Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì chiama a raccolta i giovani talenti con una iniziativa capace di parlare dell’identità toscana attraverso la creatività, promuovendo la realizzazione di prodotti di moda che possano diventare parte della futura linea ufficiale della Regione Toscana, attraverso la creazione di modelli, capi e accessori.

Un’occasione per mettere alla prova la propria visione, raccontare la Toscana attraverso il design e vedere il proprio lavoro esposto in un evento pubblico presso la Presidenza della Regione.

“E’ un modo nuovo per dire ai giovani che abbiamo bisogno del loro contributo e della loro creatività- ha detto il presidente Giani- La loro visione di un’identità regionale innovativa e contemporanea per noi è fondamentale. In questo modo desideriamo creare percorsi di cittadinanza attiva e offrire ai partecipanti l’opportunità di diventare ambasciatori della Toscana attraverso i prodotti realizzati”.

Il progetto è già aperto e consultabile su https://giovanisi.it/2025/12/giovani-talenti-per-lidentita-toscana/

E’ rivolto a tutti gli studenti under 35 iscritti, nel territorio toscano, a:

• Scuole secondarie di secondo grado con indirizzi moda, arte e design

• Accademie di arte, moda e design

• Agenzie formative che promuovono corsi nei settori moda e design

La partecipazione può avvenire individualmente o in gruppo e c’è tempo fino al 7 gennaio 2026 per inviare gli elaborati nelle modalità descritte nel progetto.

Oltre alle classiche T shirt o felpe si potranno proporre anche accessori diversi come: cappelli, occhiali borse e cinture, purché producibili e coerenti con criteri di qualità, funzionalità e sostenibilità. L’idea progettuale dovrà essere inedita e in linea con i principi dello Statuto della Regione Toscana.

Tutte le proposte che rispondono ai requisiti saranno esposte presso la Presidenza della Regione Toscana in occasione dell’evento pubblico organizzato per favorire la visibilità delle idee creative previsto per gennaio 2026.

Fonte: Regione Toscana