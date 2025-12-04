Il progetto Home Digital Care di SintesiMinerva prenda forma all’interno del Lux Living di Montelupo Fiorentino

Il progetto Home Digital Care di SintesiMinerva prende forma all’interno del Lux Living e si presenta alla cittadinanza con un open day in programma sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 13, in piazza dei vetrai 3, località La Torre a Montelupo Fiorentino (FI).

Home Digital Care è la prima palestra digitale per la stimolazione fisica e cognitiva di anziani e soggetti fragili. L’ambiente, dotato di tecnologie innovative, offre attività di fitness dolce, esercizi di potenziamento cognitivo e momenti di socializzazione per favorire benessere, autonomia e inclusione. La palestra è articolata in quattro aree tematiche: uno spazio per la socializzazione, ambulatori operativi per consulti sanitari e socio sanitari, un’area fitness e una stanza con visori di realtà virtuale.

L’area fitness, oltre alla tradizionale attrezzatura per la ginnastica dolce, è dotata di tecnologie avanzata come SilverFit Mile: un sistema di realtà virtuale che simula l'esperienza della bicicletta in ambiente aperto. Gli utenti possono pedalare su percorsi reali registrati in diverse parti del mondo con movimento e velocità sincronizzati con il video, per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Questo sistema è utilizzato in vari contesti per favorire l'attività fisica, il benessere e stimolare curiosità negli utenti. Infine, visori di realtà virtuale e console interattive permettono agli utenti di potenziare forza, equilibrio e coordinazione. Tutte le attività proposte all’interno di Home Digital Care sono supportate da operatori specializzati di SintesiMinerva e personalizzate in base alle esigenze dei partecipanti.

Home Digital Care è un progetto nato anche grazie al sostegno del Protocollo di Nursery di Comunità Lux Living, all’interno del quale la cooperativa SintesiMinerva opera attraverso il Network Urban Housing Coop Net. Inserita nel contesto del Lux Living di Montelupo Fiorentino la palestra digitale contribuisce alla creazione di un housing sociale innovativo che promuove la rigenerazione dell’ambiente di vita e della salute degli abitanti. La palestra digitale mira a prevenire il declino fisico e cognitivo, migliorando la qualità della vita degli anziani, e contribuisce a rafforzare la comunità abitativa, offrendo un punto di riferimento per la socializzazione e la coesione sociale.

“Home Digital Care – dichiara Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa SintesiMinerva – è finalmente realtà. Il progetto, finalista lo scorso settembre del Premio Innovazione Sociale indetto da Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo per il Sociale per premiare i migliori progetti innovativi per l’inclusione sociale delle persone fragili, apre le sue porte per farsi conoscere e sperimentare. Per noi rappresenta un traguardo significativo, perché lo spazio interpreta in chiave innovativa il concetto di abitare, nell’ottica dell’urban housing a cui come cooperativa stiamo lavorando da tempo”.

L’open day di Home Digital Care sarà anche l’occasione per un momento di convivialità nella frazione montelupina con la tradizionale festa di Natale. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, porterà il calore dell’atmosfera natalizia con mercatino, panettone, brindisi e tanti regali: appuntamento sabato 6 dicembre alle 10 in via del Corso. Per visitare la palestra accesso libero dalle 9 alle 13 in piazza dei vetrai 3 a La Torre di Montelupo Fiorentino.

A partire da lunedì l’accesso alla palestra digitale sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, esclusivamente su prenotazione, contattando il numero 327 0619126 o scrivendo alla mail homedigitalcare@sintesiminerva.com.

L’accesso sarà gratuito per tutti l’intero mese di dicembre.

SintesiMinerva è una cooperativa sociale che promuove benessere e coesione attraverso la progettazione e la gestione di servizi dedicati alle persone e alle comunità locali. Le sue attività spaziano dall’orientamento al lavoro all’assistenza infermieristica, dai servizi amministrativi per la sanità a progetti culturali, sociali e abitativi diffusi sul territorio toscano. La cooperativa opera nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, inclusione, legalità e sostenibilità, come testimoniano oltre dieci certificazioni ottenute. Nel solo 2024 ha registrato un fatturato di oltre 15 milioni e mezzo di euro e accolto 190 nuovi professionisti, raggiungendo così una squadra di oltre 700 dipendenti a giugno del 2025.

Fonte: Ufficio Stampa