'Locale di Gusto': parte da Montaione il viaggio tra sapori, storia e tradizioni dell’Empolese Valdelsa

Parte il progetto 'Locale di Gusto', un progetto itinerante che attraverserà quattro città dell’Empolese Valdelsa per valorizzare i piatti tipici e la cultura culinaria del territorio. A presentarlo, ospiti a Radio Lady 97.7, Renato e Filippo Ciampalini, titolari de I'Ciampa di Montaione, insieme a Gianluca D’Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa. La prima serata, in programma l’11 dicembre, partirà proprio dal ristorante di Montaione, dando il via a un percorso che toccherà Castelfiorentino, Empoli e Fucecchio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e il contributo della Camera di Commercio.

L'intervista su Radio Lady

Come racconta D’Alessio, il nome non è casuale: "Volevamo mettere in risalto la volontà di valorizzare il gusto e i locali, che sono il tramite attraverso cui si fa cultura del cibo. Nell’Empolese Valdelsa ci sono eccellenze che si trasmettono nei piatti grazie ai nostri ristoratori. Mangiare è una cosa, capire la storia che c’è dietro è un’altra". L’obiettivo è raccontare una Toscana autentica, fatta di esperienze, sapori e tradizioni. Il tutto attraverso quattro serate a tema distribuite sul territorio: Montaione, Castelfiorentino, Empoli e Fucecchio. "Un abbraccio a tutto l’Empolese".

La prima tappa: Montaione, l’11 dicembre da I’ Ciampa

Il ristorante dei fratelli Ciampalini è attivo dal 2007, "ormai siamo diventati maggiorenni", scherzano i titolari. Ma alle spalle c’è una storia molto più lunga: la loro è una famiglia con 52 anni di esperienza nella ristorazione a Castelfiorentino.

Per la serata inaugurale hanno preparato un menù dedicato alla tradizione toscana: crostini con fegatini, cavolo nero e lardo, tortino di cipolle di Certaldo, pappa al pomodoro con pane raffermo, e piatti a base della prelibata carne del cinghiale. Piatti che conquistano anche i turisti, spesso affascinati da sapori che in Toscana si danno per scontati, come lasagne e pappardelle al cinghiale.

Non mancheranno i piatti "che raccontano una storia", come il lesso francesina. "Una delle prime ricette è stata ritrovata a Certaldo, legata ai pellegrini della Via Francigena", spiega Renato Ciampalini. "Pare venisse offerta ai viandanti, almeno così riportano i vecchi libri". Filippo aggiunge che la ricetta sarebbe citata anche negli scritti di Boccaccio.

Ogni piatto sarà accompagnato da un racconto dedicato e da un vino del territorio presentato da Francesca Pinochi, che guiderà gli ospiti negli abbinamenti. "In linea con l’idea regionale - spiega D’Alessio - racconteremo la Toscana diffusa attraverso i collegamenti tra prodotti e territorio. Il progetto si sposa perfettamente anche con Vetrina Toscana".

Iniziare da Montaione, prosegue D’Alessio, non è casuale: "È un luogo turistico ed è la dimostrazione che anche in un contesto molto frequentato si può fare una ristorazione di qualità legata alla tradizione".

Il racconto passa anche dai social

Il racconto non si limiterà alla tavola, ma proseguirà anche online. Da qui l’invito di D’Alessio: "Controllate i profili non solo di Confesercenti ma anche dei ristoratori, perché ci sono delle ‘chicche’, anche video, che abbiamo girato. Sarà anche un racconto digitale". Gli organizzatori invitano anche a seguire Vetrina Toscana, Confesercenti Firenze e i profili dei ristoratori coinvolti, che pubblicheranno reels, foto e curiosità sulle serate.

Il calendario degli appuntamenti

11 dicembre - Montaione, Ristorante I’ Ciampa

12 gennaio - Castelfiorentino

22 gennaio - Empoli

4 febbraio - Fucecchio

Le cene inizieranno alle 20.30 con menù fisso. Ogni portata sarà accompagnata da un vino selezionato e raccontato da Francesca Pinochi. Per partecipare è necessario prenotare chiamando direttamente i ristoratori.

🍷 Locale, di Gusto al Ristorante l'Ciampa! 🍽️

Sei pronto per un'esperienza enogastronomica che celebra i sapori autentici della Toscana?

Ti aspettiamo per una serata speciale all'insegna della tradizione.

🗓️ Quando: Giovedì 11 Dicembre ⏰ Ora: 20:30

📍 Dove: Ristorante l'Ciampa, Via Chiarenti 46, Montaione (FI)

🍽️ Il Menù della Cena 🍽️

Un percorso di sapori tipici con piatti della tradizione rivisitati:

• Antipasti: Crostini con i fegatini, Crostini con cavolo nero e lardo, Tortino di cipolle rosse, Pappa al pomodoro.

• Primi Piatti: Gnudi burro e salvia, Casarecce al cinghiale.

• Secondo Piatto e contorno: Lesso rifatto (Francesina), Fagioli all'uccelletto.

• Dolce: Cantuccini e Vin santo.

Saranno serviti dei vini in abbinamento ai piatti per esaltare ogni portata!

💰 Costo della cena: 38€ (acqua e vini inclusi)

Non perdere l'occasione di gustare un menù unico in una splendida atmosfera!

📞 Per prenotazioni:

• 0571.69552

• 338.3675265

• 338.9436257

I’Ciampa

Confesercenti Firenze

Vetrina Toscana