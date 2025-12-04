L’Use Computer Gross cerca di tornare al successo contro Grantorino Basketball

Vincere, davvero non serve altro. Dopo cinque sconfitte consecutive e di fronte ad una squadra ancora ferma a quota zero, l’Use Computer Gross cerca di tornare a quel successo che manca da troppo tempo. Appuntamento sabato sera alle 21 al pala Sammontana (arbitri Parigi di Firenze e Pompei di Cannara) contro Grantorino Basketball draft.

Presenta la partita Renato Quartuccio, assistente di coach Valentino, che, nonostante il momento non esaltante, ha fiducia nel lavoro che la squadra sta facendo. “Affrontiamo una squadra composta da ragazzi molto giovani che giocano anche l’Under 19 Eccellenza – attacca – per ora stanno incontrando delle difficoltà in un campionato importante come la serie B Interregionale ma è una squadra che affronta ogni partita con un atteggiamento positivo. Un gruppo che corre e lotta per quaranta minuti. Noi veniamo da un periodo difficile che può aver pesato sul morale dei ragazzi ma dobbiamo capire che è un momento di difficoltà che ci può stare all’interno di una stagione. Il tutto senza considerare che, ad esempio nell’ultima partita con Legnaia, qualche episodio ha fatto la differenza e quindi sarebbe bastato poco per vedere le cose in un’ottica del tutto diversa. Questo per dire che dobbiamo guardare avanti, avere fiducia in quello che facciamo e fare gruppo per tornare alla vittoria”. “Anche se non c’è bisogno di dirlo – conclude – chiamiamo a raccolta anche i tifosi che, ne sono certo, ci daranno ancora una volta una grossa mano”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘Use basket tv’.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate